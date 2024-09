Votre MacBook est peut-être considéré comme obsolète pour Apple

Apple a récemment mis à jour sa liste d'appareils considérés comme obsolètes et plusieurs MacBook y figurent.

Les constructeurs comme Apple mettent régulièrement à jour leurs appareils. Cela permet non seulement de rajouter de nouvelles fonctionnalités, mais surtout de corriger d'éventuelles failles de sécurité et bugs qui peuvent être dangereux ou entacher votre expérience au quotidien.

Apple vient justement de mettre à jour sa liste d'appareils considérés comme obsolètes pour l'entreprise. Il s'agit d'un ensemble de produits qui ne sont désormais plus commercialisés sur le site web officiel de la marque, et qui ne recevront pourront plus être envoyés à Apple pour des réparations officielles en dehors d'un remplacement de batterie. Si vous disposez d'un object considéré comme obsolète par Apple, vous ne pourrez plus que vous tourner vers des réparateurs indépendants en cas de souci.

Voici les nouveaux Mac et MacBook ajoutés à la liste des produits obsolètes selon Apple :

MacBook Air (13 pouces - 2015)

MacBook Pro (13 pouces - 2016)

MacBook Pro (15 pouces - 2016)

MacBook Pro (Retina - 13 pouces -2015)

MacBook (Retina - 12 pouces -2016)

iMac (21.5 pouces - 2015)

iMac (Retina 4K - 21.5 pouces - 2015)

iMac (Retina 5K - 27 pouces - 2015)

En plus de ces produits désormais impossibles à réparer dans un centre spécialisé Apple, la firme a ajouté trois MacBook récents à sa liste d'objets considérés comme "vintage". Ces derniers peuvent toujours être réparés chez Apple, mais plus pour très longtemps. Il s'agit des ordinateurs suivants :

MacBook Air (Retina- 13 pouces - 2018)

MacBook Pro (13 pouces - 2017)

MacBook Pro (13 pouces - 2018)

Nous ne saurions que trop vous conseiller, si vous disposez d'un de ces appareils, de l'emmener faire un petit check-up dans une boutique officielle d'Apple tant qu'il est encore temps.