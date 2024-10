MacBook Pro M4 : un youtubeur russe a mis la main sur le prochain ordinateur d'Apple

Incroyable mais vrai : un youtuber russe serait en possession du prochain MacBook Pro M4 d'Apple alors que ce dernier n'a même pas encore été annoncé.

Le prochain MacBook Pro M4 aurait déjà fuité, et pas de la meilleure des manières. Si les fuites d'informations concernant des produits tech sont assez courant dans l'industrie, il est assez rare qu'un produit Apple non annoncé se retrouve entre les mains d'utilisateurs avant sa sortie. C'est pourtant bel et bien ce qui semble s'être passé pour le prochain MacBook Pro d'Apple dont plusieurs exemplaires semblent avoir été récupérés par des youtubers russes.

Sur sa chaine YouTube, le dénommé "Wylsacom" présente ce qui semble bien être un nouveau MacBook Pro doté d'une puce M4. Un modèle qui n'a donc jamais été encore annoncé par Apple et dont les rumeurs font état pour le mois de novembre 2024.

Dans sa vidéo, Wylsacom commence simplement par "nous allons présenter un MacBook qui n'a pas encore été annoncé" avant de reprendre en russe et de dévoiler un MacBook Pro M4. On peut y lire sur la boite du produit les mentions "puce M4", "16Go de mémoire vive" et "512 Go de stockage". On observe également qu'il s'agit d'un MacBook avec une taille d'écran de 14 pouces comme c'est déjà le cas sur les derniers MacBook Pro M3.

La mention "puce M4" ne laisse que peu de doutes sur le modèle de l'ordinateur. © Wylsacom

Mais le youtubeur Wylsacom ne s'est pas simplement contenté d'ouvrir et présenter le MacBook Pro M4. Plusieurs mesures ont été effectuées pour vérifier les nouveautés par rapport à la précédente génération et il ne semble s'agir que d'un petit gain de performances grâce à la nouvelle puce M4. Les mesures effectuées sont les suivantes :

Performances MacBook Pro M4 / MacBook Pro M3 Performances single-core Performances multi-core MacBook Pro M4 3864 15 288 MacBook Pro M3 3000 11 800

Plusieurs experts Apple se sont déjà penchés sur cette vidéo et expliquent qu'il s'agirait bel et bien d'un nouveau MacBook Pro M4 qui serait annoncé d'ici la fin du mois d'octobre avec pour date de sortie le vendredi 1 novembre 2024.

Cette affaire a beau être exceptionnelle, elle n'est pas inédite et rappelle fortement l'iPhone 4 dont un modèle avait été oublié dans un bar avant même son annonce officielle. Apple a pour habitude d'être très prévenant avec ses futurs appareils et il est généralement très compliqué d'avoir des informations avant leurs annonces officielles. Rendez-vous à la fin du mois pour vérifier si le MacBook pro M4 est bel et bien une réalité ou non !