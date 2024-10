Apple annonce un nouvel iPad Mini, mais ses nouveautés sont surprenantes

Alors que beaucoup d'internautes s'attendaient à une annonce de nouveaux ordinateurs Mac, Apple prend de court sa communauté en dévoilant une nouvelle génération pour l'iPad Mini.

Apple vient d'annoncer la sortie prochaine d'un nouvel iPad Mini, près de trois ans après le dernier modèle commercialisé. Le plus petit format des tablettes Apple bénéficiera donc d'une nouvelle version disponible à partir de 609 euros en France et en précommande dès aujourd'hui pour une sortie datée au mercredi 23 avril.

Le nouvel iPad Mini conserve le design du précédent modèle. © Apple Inc.

Annoncé à travers un communiqué de presse officiel, le nouvel iPad Mini reprend le design des précédentes générations en faisant fi d'un éventuel bouton "Home" pour présenter un écran de 8,3 pouces avec la technologie "True Tone" qui permet de mieux afficher les couleurs. Le nouvel iPad Mini 2024 est disponible dans quatre coloris différents : gris, doré, bleu et violet. De nouveaux accessoires avec les mêmes couleurs sont également disponibles et le dernier Apple Pencil Pro est bien compatible avec l'iPad Mini 2024.

Un iPad Mini taillé pour l'intelligence artificielle

La plus grosse nouveauté de ce nouvel iPad Mini tient dans son nouveau processeur, la puce A17 Pro que l'on retrouvait déjà sur l'iPhone 15 Pro en 2023. Cette dernière est cependant optimisée pour que l'iPad Mini 2024 puisse être prêt à utiliser l'intelligence artificielle de la firme, Apple Intelligence.

Apple rappelle également qu'il s'agit d'une de ses puces les plus puissantes sur le marché. La puce A17 Pro permet de profiter d'applications et jeux gourmands en ressources avec, pour exemple évoqué, le titre "Zenless Zone Zero" du studio Hoyoverse. Le nouvel iPad Mini 2024 est également compatible avec le Wi-Fi 6E quand son prédécesseur ne supportait que le Wi-Fi 6.

Les jeux gourmands en ressources comme "Zenless Zone Zero" sont optimisés pour l'iPad Mini 2024. © Apple Inc.

Autre nouveauté : le stockage de base de l'iPad Mini est doublé et passe à 128 Go (contre 64 Go sur la 6e génération sortie en 2021).

Les capteurs photos restent inchangés avec un module principal et une caméra selfie de 12 Mpx. L'autonomie est également la même avec 10 heures d'autonomie annoncée pour naviguer sur le web ou regarder des vidéos.

Les nouveautés ne sont donc clairement pas légions, mais Apple avait déjà bousculé son iPad Mini lors de sa dernière génération et cette nouvelle version vient donc surtout apporter un gain de puissance et de stockage pour les amateurs de petites tablettes et mordus d'intelligence artificielle.