Test de l'iPad Mini (2024) : petit par la taille, grand par la puissance

Alors que l'iPad Mini n'avait pas eu de nouvelle version depuis plusieurs années, Apple a sorti une nouvelle génération pour sa tablette petit format. Nous avons pu la tester avant sa sortie.

L'iPad Mini est souvent dénommé comme "le vilain petit canard" parmi les tablettes d'Apple. Il faut dire que ce petit format ne convient pas à grand monde puisqu'il ne s'accompagne pas du plus petit prix sur la gamme. Au catalogue des tablettes Apple, l'iPad Mini se situe au milieu selon le schéma suivant : iPad, iPad Mini, iPad Air et iPad Pro.

Commercialisé à partir de 609 euros, l'iPad Mini est donc plus petit que le modèle classique, mais également plus cher ! La miniaturisation des pièces coûte quelques euros de plus à produire et cela freine souvent les consommateurs dans leur achat.

Pourtant l'iPad Mini (2024) présente d'excellents arguments que nous avons pu essayer en avant-première avant sa sortie officielle. Découvrez notre test officiel de l'iPad Mini (2024).

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de l'iPad Mini (2024) Un format ultra pratique avec les finitions Apple.

avec les finitions Apple. D'excellentes performances pour les jeux et l'IA (quand elle arrivera).

pour les jeux et l'IA (quand elle arrivera). Une autonomie correcte qui permet de profiter de l'iPad Mini sur une journée. Des bordures trop épaisses pour l'écran. On y perd en lisibilité.

pour l'écran. On y perd en lisibilité. La recharge un peu lente.

L'absence de Face-ID.

Un design au petit format, mais aux grandes bordures

Le design de l'iPad Mini a radicalement évolué lors de sa dernière génération lancée en 2021. La petite tablette ne dispose cependant d'une quelconque évolution au niveau du design avec sa nouvelle version de 2024 qui comprend un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, une absence de bouton "accueil" et des bords plats en aluminium. Ces derniers sont d'ailleurs du plus bel et permettent une très bonne prise à une ou deux mains.

© Linternaute / Julian Madiot

Seule ombre au tableau, les bordures noires à l'avant qui restent toujours très proéminentes et gâchent un peu l'immersion dans nos vidéos ou jeux. Apple considère que ces bords permettent de disposer d'une meilleure prise en main avec le pouce placé sur les côtés de l'écran, mais nous restons dubitatifs.

Les côtés de l'iPad Mini sont lisses à l'exception des quelques boutons que vous pourrez trouver. L'iPad Mini est la seule tablette Apple à toujours disposer des boutons qui sont tous situés sur le haut de la tablette là où les autres iPad présentent leurs boutons de volume sur le côté. Une décision assez étrange puisqu'il est plus facile d'accéder aux côtés de l'iPad Mini que sur la tranche supérieure lorsque l'appareil est tenu à l'horizontale. Le volume est donc assez compliqué à aller chercher à une seule main, mais le bouton d'allumage reste bien placé et dispose toujours de Touch-ID pour assurer la sécurité de l'iPad, à défaut de pouvoir utiliser Face-ID.

Au dos de l'iPad Mini (2024) se trouve le logo Apple ainsi que la caméra logée dans un seul petit coin. Cette dernière est assez discrète mais elle ressort tout de même de l'appareil ce qui le fait pencher lorsqu'il est utilisé sur une surface plane. Pour les besoins de ce test, nous avons donc utilisé un portfolio fourni par la marque et qui permet une meilleure utilisation et une meilleure prise en main au global.

Ce n'est pas la taille qui fait la qualité de l'écran

L'écran de l'iPad Mini (2024) est donc une dalle Liquid Retina de 8,3 pouces et dotée de la technologie True Tone qui fait davantage ressortir les couleurs et teintes. Sans trop de surprises, cet écran est très bon. Les couleurs affichées sont riches et fourmillent de détails tandis que les noirs sont profonds. Regarder du contenu sur l'iPad Mini (2024) est un vrai plaisir même si cet écran n'est pas parfait pour autant.

Tout d'abord au niveau de la luminosité qui peut monter jusqu'à 500 nits au maximum. Il s'agit de la valeur établie sur l'ensemble des iPad actuellement commercialisés à l'exception du modèle Pro capable de monter jusqu'à 1000 nits. On aurait beaucoup apprécié qu'Apple fasse un petit effort sur ce sujet et permette une luminosité plus élevée.

L'écran de l'iPad Mini (2024) est bon, mais aurait pu être meilleur. © Linternaute / Julian Madiot

Autre souci qui revient fréquemment lorsque l'on évoque des appareils Apple : le taux de rafraichissement. L'iPad Mini (2024) affiche un taux de 60 Hz ce qui est une valeur assez classique dans l'industrie. Il est cependant totalement possible de trouver des tablettes dans la même gamme de prix qui propose un affichage avec 90 ou 120 Hz.

Dommage également que l'écran de l'iPad Mini (2024) soit aussi peu résistant aux doigts. Quelques minutes d'utilisation et la tablette est recouverte de traces. On recommandera donc de s'équiper d'une chiffonnette (pas forcément Apple) ou d'un Apple Pencil.

Des performances en nette hausse, mais une intelligence artificielle timide

Les principales nouveautés de cet iPad Mini (2024) par rapport à la précédente génération tiennent dans la puissance et le stockage.

L'iPad Mini (2024) est équipé d'un processeur A17 Pro (tandis que son prédécesseur était pourvu de la puce A15). Il s'agit de la même puce que l'on peut trouver au coeur des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et qui est compatible avec l'IA de la firme à venir en 2025 en Europe, Apple Intelligence.

Une intelligence artificielle que l'on retrouve malheureusement à peine dans l'iPad Mini (2024) à l'image de l'iPhone 16. Si les fonctions d'IA comme le résumé des enregistrements audio ou la réecriture de texte ne sont toujours pas disponibles avec iOS 18.0.0, il est tout de même déjà possible de tirer parti de la nouvelle application "notes mathématiques" que l'on peut retrouver dans la calculette et qui est capable de résoudre vos opérations et de tracer des graphiques de fonctions que l'on peut ensuite copier ou partager à travers d'autres documents. Un rêve devenu réalité pour les étudiants !

Les fonctions mathématiques d'iPadOS 18 sont très pratiques © Linternaute / Julian Madiot

Côté puissance, l'iPad Mini (2024) est servi grâce à la nouvelle puce A17 Pro. Un peu dommage que cette tablette, taillée pour l'intelligence artificielle, ne bénéficie cependant pas du processeur que l'on retrouve sur les derniers iPhone 16, mais ce dernier a sûrement été conçu trop tardivement pour être intégré au sein de l'iPad Mini (2024).

Qu'à cela ne tienne, les performances de la puce A17 Pro restent excellentes. Des jeux assez gourmands en ressources graphiques comme le dernier "Zenless Zone Zero" ou "Genshin Impact" tournent automatiquement avec les graphismes réglés sur "élevés". En poussant ces derniers à fond, il est tout à fait possible de jouer pendant de longues heures sans ressentir de chauffe particulièrement gênante ou de pertes de FPS qui viendraient entacher l'expérience.

© Linternaute / Julian Madiot

Des photos d'une qualité... Correcte

Bien qu'il ne s'agisse pas de l'utilisation première d'une tablette, l'iPad Mini (2024) dispose tout de même d'un objectif pour réaliser des photographies. Il s'agit d'un capteur unique de 12 Mpx capable de réaliser des clichés plutôt bons, mais sans faire particulièrement d'étincelles. Le résultat est correct, mais le tout manque clairement de détails et de piquant. On se retrouve alors souvent avec des clichés assez plats et dont les couleurs sont assez ternes, mais qui conviendront à une majorité d'utilisateurs. Le capteur unique de l'iPad Mini (2024) est également capable d'effectuer des zooms jusqu'en x5, mais la qualité s'envole.

En basse lumière ou de nuit, c'est encore pire puisque le petit capteur de l'iPad Mini (2024) ne parvient généralement pas à capter suffisamment de lumière pour garantir une bonne lisibilité dans vos scènes. Ne comptez pas non plus sur une quelconque macro pour photographier des objets de très près.

Une connectivité à toute épreuve

L'iPad Mini (2024) profite du système d'exploitation iPadOS (version 18 à son lancement) et donc de tout le savoir faire d'Apple en matière de connectivité. Coupler un casque AirPods Max, une enceinte HomePod ou des écouteurs AirPods est d'une facilité déconcertante et ne vous demandera que quelques secondes. Un écosystème qui a déjà fait ses preuves par le passé sur de multiples appareils d'Apple et qui continue de surprendre.

L'une des nouveautés de cet iPad Mini cuvée 2024 vient de sa compatibilité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Cela permet à la tablette de bénéficier des meilleures connexions réseau disponibles sur une variété de box internet, mais également d'améliorer la zone du Bluetooth pour pouvoir se connecter à un autre appareil. Il est ainsi facile de profiter d'écouteurs ou d'un casque en s'éloignant de l'iPad Mini. Rien à redire concernant le Bluetooth de l'iPad Mini (2024) puisque nous n'avons eu aucune peine à accoupler plusieurs appareils à la tablette et que nous n'avons constaté aucune latence ou perte de connexion durant nos essais.

Une autonomie correcte pour une recharge qui va prendre son temps

Apple annonce une autonomie de 10h pour regarder des vidéos ou naviguer sur le web avec l'iPad Mini (2024). Une donnée que nous n'avons pas pu vérifier mais qui est exactement la même que pour les derniers iPad Pro M4 ou iPad Air M2 que nous avions pu tester à leur sortie. L'autonomie de l'iPad Mini (2024) nous a semblé être effectivement la même puisque nous avons pu utiliser cette dernière à côté d'un iPad Pro de dernière génération pour les mêmes opérations et la batterie s'écoulait à la même vitesse.

Côté recharge, l'iPad Mini (2024) est... Un peu lent. Une fois notre tablette entièrement vidée de sa batterie, nous l'avons branchée. Voici nos mesures effectuées avec un chargeur rapide :

15h15 : 1%

15h25 : 10%

15h35 : 23%

15h45 : 34%

15h55 : 40%

16h05 : 58%

Il faut donc compter environ 45min pour recharger la moitié de la batterie de l'iPad Mini (2024). Pour faire le plein, il faudra patienter pendant plus d'une heure et demie.

Notre conclusion au test de l'iPad Mini (2024)

L'iPad Mini (2024) est sans nul doute un excellent produit. Si vous appréciez de disposer d'une tablette avec un petit format, il s'agit très clairement d'une des meilleures tablettes sur le marché. Son écran, sa connectivité avec l'environnement Apple et ses très grosses performances en font un très bon choix pour qui désire une petite tablette qui s'apparente à une liseuse sur le format.

Quel dommage cependant que cette version 2024 de l'iPad Mini soit assez avare en nouveautés. On aurait beaucoup apprécié qu'Apple améliore un peu la recharge de la tablette, mais également l'appareil photo ou les bords de l'écran qui sont assez proéminents.