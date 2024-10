Macbook Pro M4 : découvrez le plus puissant laptop jamais crée par Apple

Point final d'une semaine riche en annonces, Apple a annoncé son nouveau MacBook Pro doté des puces M4, M4 Pro et M4 Max.

Après avoir multiplié les annonces autour d'Apple Intelligence ou du Mac mini M4, Apple termine sa semaine en dévoilant son tout nouveau MacBook Pro. Ce dernier est proposé avec deux configurations différentes selon la puce que vous choisissez : la M4, M4 Pro ou la M4 Max. Ces dernières promettent un gain de puissance par rapport à la dernière génération de puces M3.

Le nouveau MacBook Pro M4 est pensé pour des travaux exigeants, notamment autour de la recherche. © Apple

Côté design, le MacBook Pro M4 ne diffère en rien de son prédécesseur. Les deux ordinateurs peuvent être posés côte à côte et vous ne verrez aucun changement. Les nouveautés sont cependant bien présentes, mais à regarder à l'intérieur de la machine.

Tout d'abord, le MacBook Pro se dote désormais d'une puce M4, M4 Pro ou M4 Max selon la configuration que vous sélectionnez à l'achat. Dans son communiqué de presse officiel, Apple annonce que la puce M4 Pro est jusqu'à 4-5 fois plus rapide que la puce M1 sur certaines applications. Il est notamment mis en avant des logiciels avancés comme Maxon Redshift pour les rendus 3D ou MATLAB pour le calcul numérique. Pas vraiment des logiciels destinés au grand public donc. La puce M4 Max est, quant à elle, la plus puissance puce Apple à ce jour et permet notamment de grandes performances sur des logiciels comme Final Cut Pro pour des montages en 4/8K et 120 images par seconde.

Toujours côté puissance, l'ensemble des MacBook Pro M4 disposent désormais de 16 Go de mémoire vive dans leur configuration de base. De quoi permettre de supporter encore plus de travaux exigeants sur vos logiciels et applications même gourmands en ressources. Plus étonnant encore : cette amélioration est désormais également proposée sur les anciens MacBook Pro M3.

Le MacBook Pro M4 dispose d'une puissante puce et de 16 Go de mémoire vive pour vos logiciels. © Apple

Le MacBook Pro M4 se dote d'une nouvelle technologie pour son écran Liquid Retina XDR qui permet de fortement réduire les reflets et perturbations qui peuvent occurrer. De quoi profiter plus efficacement du MacBook Pro M4 même lorsque vous l'utilisez en extérieur en plein soleil.

La webcam du MacBook Pro de 12 Mpx évolue également et inclut désormais la technologie "Center Stage" qui permet de suivre l'utilisateur s'il se déplace devant l'ordinateur. Idéal si vous avez la bougeotte ou que vous présentez quelque chose face à votre MacBook Pro M4.

Enfin, le MacBook Pro M4 se dote de ports Thunderbolts de 5e génération pour des vitesses de transferts plus rapides et pouvant aller jusqu'à 120 Go/s. De quoi aider les professionnels qui doivent régulièrement transférer des fichiers ou dossiers lourds entre leur MacBook et un disque dur externe.

Quel est le prix du MacBook Pro M4 ?

Le MacBook Pro M4 est proposé dans différentes configurations. Chacune d'entre-elles peut cependant bénéficier d'un rabais de 100 euros avec le profil Etudiant à retrouver sur le site officiel d'Apple :

MacBook Pro M4 : à partir de 1899 euros.

MacBook Pro M4 Pro : à partir de 2399 euros.

MacBook Pro M4 Max : à partir de 3799 euros.

Chaque version est proposée avec un écran de 14 ou de 16 pouces. Ce choix peut également impacter le prix final de la machine.

Quelle est la date de sortie du MacBook Pro M4 ?

Le MacBook Pro M4 est disponible en précommande dès le mercredi 30 octobre sur le site officiel d'Apple. Sa date de sortie est estimée au vendredi 8 novembre 2024.