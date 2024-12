Apple et Sony s'allient pour proposer des manettes Playstation pour le Vision Pro

Apple et Sony signeraient un partenariat exclusif pour apporter le support des manettes du PSVR2 au casque de réalité mixte Vision Pro.

Alors que l'on pensait qu'Apple mettrait son Vision Pro sous le tapis suite aux ventes décevantes de ce dernier, la firme de Cupertino signe un partenariat avec le constructeur Sony pour proposer des manettes au casque de réalité mixte. Selon Mark Gurman, journaliste pour le site Bloomberg et grand spécialiste Apple, l'entreprise à la pomme aurait prévu de réaliser l'annonce de ce partenariat il y a plusieurs semaines déjà.

Si les termes de ce partenariat sont encore flous, on sait déjà qu'il prévoirait la vente des manettes PSVR2 au sein des pointes de ventes Apple. Un fait assez notoire puisque ces manettes ne sont actuellement pas vendues en magasin en dehors du pack avec le casque PSVR2 de Sony.

Outre la possibilité d'acheter les manettes PSVR2 en magasin Apple, ce partenariat signerait surtout une compatibilité des manettes avec le casque Vision Pro. Bien qu'Apple ait toujours largement communiqué sur le fait que le casque fonctionne parfaitement avec les doigts de la main, cela permettrait à la firme de proposer davantage de jeux vidéo pour le Vision Pro.

Les manettes du PSVR2 pourraient bientôt être compatibles avec l'Apple Vision Pro. © Sony

Mark Gurman précise cependant que ce partenariat ne vise pas uniquement le gaming puisque ces manettes seront toujours plus précises que la détection des mains par le Vision Pro. Cela pourrait donc grandement faciliter la vie des utilisateurs qui se servent du casque pour des tâches qui demande de la précision notamment avec des logiciels de montage ou d'édition.

Il est cependant assez intéressant de constater qu'Apple n'ait pas designé ses propres manettes pour le Vision Pro et se soit tourné vers un partenariat. La firme serait-elle de plus en plus encline à s'associer à d'autres entreprises pour épauler ses produits ? On pensera notamment à l'iPhone 16 avec ChatGPT pour assister Siri, mais seul le temps nous le dira.