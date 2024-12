Le premier iPad pliable n'arriverait pas avant 2028

Apple semble toujours décidé à sortir un iPad pliable d'ici les prochaines années, mais la firme souhaiterait innover sur un point précis et prendre son temps.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la rumeur autour d'un iPad pliable se fait insistante sur les réseaux sociaux. Alors que de nombreux technophiles attendent toujours un potentiel iPhone pliable, Apple souhaiterait d'abord tester cette technologie sur une tablette tactile avant d'envisager un smartphone.

Malheureusement, l'iPad pliable semble poser de nombreux problèmes de conception pour Apple. La firme souhaite délivrer un produit fini et fiable à 100%. Comme c'est souvent le cas chez Apple, l'entreprise ne désire pas se lancer aveuglément sur un marché sans être certain d'y apporter une réponse mature, solide et intéressante d'un point de vue commercial.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et très au fait de l'actualité en interne chez Apple, la firme de Cupertino plancherait sur un vague "2028" pour lancer son premier iPad pliable. Ce dernier serait notamment assez massif et de la taille de "deux iPad Pro mis bout à bout" ce qui en ferait un appareil particulièrement grand une fois déplié.

Outre le travail gigantesque que représente un tel appareil, Apple souhaite également proposer une pliure internet à peine visible et sensible au toucher. Un exploit toujours très convoité par de multiples constructeurs comme Samsung ou Google et qui reste aujourd'hui difficile à atteindre.

L'iPhone pliable serait toujours prévu par Apple, mais là encore, aucun modèle ne verrait le jour avant au moins plusieurs années selon Mark Gurman.