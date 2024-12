Samsung lance lui aussi son casque de réalité mixte, Apple n'a qu'à bien se tenir

La guerre entre Apple et Samsung entame un tout nouveau chapitre. Samsung prévoit en effet de lancer sur le marché son propre casque de réalité mixte, intitulé Project Moohan.

C'est une nouvelle qui risque de faire de l'ombre aux tous derniers Meta Quest 3 et Apple Vision Pro. Le casque XR de la marque à la pomme croquée, qui avait fait le tour des réseaux sociaux au début de l'année, risque de perdre de sa splendeur très bientôt. Un potentiel grand concurrent est actuellement en production.

Ce futur casque XR est le fruit d'une collaboration entre Samsung, entreprise sud-coréenne, et Google, firme américaine détenue par Alphabet. Le gadget high-tech, poétiquement intitulé "Moohan" (soit "infini" en coréen) devrait prochainement s'implanter dans le marché des casques XR haut de gamme.

Un casque qui mise beaucoup sur le design

Épuré et minimaliste, le Moohan compte bien se démarquer d'Apple et de Meta grâce à un design peaufiné et agréable aux yeux. Avec ses courbures douces et ses formes gracieuses, Samsung mise sur les premières impressions. L'appareil vise également un confort optimal pour ses utilisateurs, avec une légèreté et une ergonomie inédites. Des ambitions on ne peut plus pertinentes au vu des critiques qui avaient ciblé le poids déstabilisant du Apple Vision Pro.

Un design minimaliste en blanc et noir © Samsung

Des performances inégalées

Les caractéristiques techniques du Moohan promettent une expérience de réalité mixte légendaire. L'appareil supportera une puce Qualcomm XR2 Gen 2, qui est meilleure que celle utilisée dans le Meta Quest 3. Grâce à cette puce optimisée, les performances devraient être 20% supérieures.

Les écrans du Moohan profiteront d'une résolution atteignant les 4,3K par œil à 90 IPS (Images Par Seconde). Le champ de vision devrait être large, bien plus que celui du casque XR d'Apple.

Pour ce qui est de l'autonomie du Moohan, les utilisateurs devront, comme avec le Vision Pro, gérer une batterie externe interchangeable. Enfin, le casque peut être utilisé aussi bien avec un joint d'étanchéité à la lumière que sans, une caractéristique pour le moins étonnante.

Un panel d'applications signées Google

Samsung et Google mettront à disposition un large éventail de logiciels. Parce qu'il fonctionne sous Android XR, le Moohan est prévu pour accueillir toutes les applications Android et tous les services Google comme Maps, Chrome, Google TV ou encore YouTube.

Avec Maps, la carte s'affichera juste sous vos yeux © Samsung

L'intelligence artificielle jouera sans surprise un rôle considérable dans le Moohan de Samsung et de Google. Le casque profitera d'un atout majeur : Gemini. À la pointe des dernières technologies, l'IA de Google offre tout un ensemble de fonctionnalités proches des films de science-fiction, comme le sous-titrage instantané et automatique lorsqu'une personne étrangère parle juste à côté. La traduction, qui vise autant les conversations que les textes, apparaît en bas du champ de vision.

Le Moohan intègre le suivi des yeux et des mains, pour une navigation toujours plus optimisée. Rien n'empêche non plus les utilisateurs d'utiliser la voix pour discuter avec Gemini, que ce soit pour lui donner des commandes ou encore lui demander une quelconque information.

Qui dit haut de gamme, dit budget élevé

Si le prix du Moohan n'a pour l'instant pas été communiqué de façon officielle, Samsung et Google comptent encore une fois détrôner le casque XR d'Apple en proposant un tarif inférieur. Cela signifie donc qu'il ne passera pas la barre des 3 999€ du Vision Pro. La marque sud-coréenne fait preuve de lucidité en considérant que le prix élevé des casques XR est un frein considérable à l'achat.

Le Moohan devrait être commercialisé d'ici fin 2025.