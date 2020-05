Bon plan French Days : 5 très bons smartphones à moins de 300 euros !

Le secteur des smartphones grouille de promotions pour ces French Days ! Linternaute.com a sélectionné pour vous les cinq meilleurs modèles à moins de 300 euros.

Les smartphones sont un des produits phares des grandes opérations de promotions sur les sites de vente en ligne. Ces French Days 2020 ne dérogent pas à la règle avec quantité d'offres sur des smartphones plutôt récents ou tout juste remplacés dans leurs gammes. Encore faut-il savoir faire le tri dans cette vague de promos et rabais qui peuvent paraître toutes alléchantes. Certains rabais, présentés comme des "bons plans" n'en sont pas forcément. Pour vous aider à y voir plus clair, Linternaute.com a sélectionné pour vous cinq modèles très intéressants vendus à prix canon !

Google Pixel 3a

Sorti après Pixel 3 et avant le Pixel 4, le Pixel 3a est vendu seulement 249 euros au lieu de 399 euros à la FNAC ou chez Darty. On le conseillera à ceux qui privilégient la qualité des photos puisque c'est le point fort de la gamme Pixel. Autre atout : du pur Android, sans surcouche.

Smartphone Google PIXEL 3A Simplement Noir 64Go 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Huawei P30

La photo, c'est aussi l'un des atouts de la série P30 de Huawei. Le mobile est doté de trois capteurs photo, dont un de 48 millions de pixels. La version Lite équipée de 128 Go de stockage est disponible à seulement 239 euros au lieu de 369 euros, et c'est chez Cdiscount. Attention, les prix peuvent évoluer rapidement.

Huawei P30 Lite 6Go 128Go Noir 209,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Samsung Galaxy A51

Chez Samsung, le Galaxy A51 est prisé des petits budgets depuis son lancement à Noël, et son prix passe maintenant sous la barre des 300 euros à la FNAC ou chez Darty. Ce modèle de milieu de gamme n'a pas trois mais quatre capteurs photo à l'arrière de sa coque. Son écran est vaste et surtout superbe avec sa dalle Super AMOLED.

Smartphone Samsung Galaxy A51 Blanc 128Go 379,00 € 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Xiaomi Mi A3

Si vous n'avez que 200 euros en poche pour un nouveau smartphone, optez pour le Xiaomi Mi A3, qui est vendu 199 euros à la FNAC ou chez La Redoute. Comme le prouvent les nombreux commentaires laissés sur le site de l'enseigne, c'est l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. A ce tarif, on profite d'un grand écran de 6 pouces, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Le tout avec quatre appareils photo, dont trois à l'arrière.

Smartphone MI A3 64Go BK 199,00 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

Honor 9X

Smartphone Honor Pack 9X Bleu + Band 5 Sport 283,90 € 219,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Et si la meilleure affaire, c'était ce Honor 9X, l'ancien fleuron de la filiale de Huawei. Pourquoi ? Parce qu'il est vendu seulement 219 euros chez Boulanger avec le bracelet connecté Honor Band 5 Sport qui enregistre les activités sportives au quotidien ou le sommeil. Du côté du téléphone, on apprécie l'écran XXL (6,5 pouces) et la mémoire de stockage de 128 Go.