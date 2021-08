Bon plan Realme : le Realme 8 à seulement 179 euros

BON PLAN REALME. Sorti en mai dernier, le Realme 5 dispose de solides atouts pour plaire au grand public. Ce produit, habituellement disponible pour 229 euros, est en promotion chez plusieurs revendeurs à seulement 179 euros.

Bien qu'assez récente, la gamme de smartphones Realme s'impose petit à petit chez nous à l'aide de produits à la fois puissants et peu onéreux. C'est notamment le cas pour le récent Realme 5, sorti il y a quelques mois et déjà disponible en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés. Habituellement proposé aux alentours de 229 euros, ce smartphone d'entrée de gamme est actuellement trouvable à seulement 179 euros pour une durée limitée. Notez que sa version en 6+128 Go est également en promotion au même tarif chez CDiscount ! De quoi bénéficier de la meilleure expérience possible du Realme 5 au meilleur prix.

Smartphone 8 Noir 5G Amazon 229,00 € 179,00 € Voir

Cdiscount 310,39 € 189,00 € Voir

Darty 226,57 € Voir

La Redoute 229,00 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

REALME 8 6+128 Go 4G Punk Black 179,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Le Realme 5, une référence de l'entrée de gamme

Bien qu'il s'adresse à une clientèle disposant d'un petit budget, le Realme 5 est équipé de jolies caractéristiques qui séduiront bon nombre d'utilisateurs. Son joli écran AMOLED de 6,5" possède notamment un taux de rafraichissement de 90 HZ afin de profiter d'actions fluides sur l'ensemble de vos applications. Sa batterie de 5000 mAh, quant à elle, vous assurera que le smartphone vous accompagne pendant toute votre journée. Si vous aimez prendre de jolis clichés avec votre téléphone, vous pourrez compter sur son joli appareil de 48 Mpx à l'arrière, ainsi que d'une caméra selfie de 16 Mpx sur la face avant.

Fait assez rare sur un smartphone de cette gamme de prix : le Realme 5 est entièrement compatible 5G ! Vous pourrez ainsi profiter de ce tout nouveau réseau de communication, pour peu que votre forfait téléphonique soit compatible. Le Realme 5 gère automatiquement le passage de la 4G à la 5G en fonction de vos besoin en données et/ou en batterie. De quoi vous assurer une utilisation parfaite à chaque instant.