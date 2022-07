Prime Day smartphone : plus de 100 euros de promotion chez Samsung, Xiaomi et Realme

PRIME DAY SMARTPHONE. Le Prime Day 2022 est lancé et concerne de nombreux smartphones. Découvrez quelques-unes des meilleures promotions disponibles chez Samsung, Xiaomi, Oppo et Realme.

Nul besoin d'attendre le Black Friday pour faire de bonnes affaires. Le Prime Day d'Amazon propose toutes sortes de smartphones en promotion dans le cadre de son opération commerciale. Les prix barrés sont cependant réservés aux membres abonnés à Amazon Prime, et disponibles uniquement pendant les deux jours de l'opération. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day pour tout connaître des modalités de l'événement et retrouver les meilleures promotions disponibles.

Oppo, Samsung, Apple, Xiaomi... Tant de marques réunies pour le Prime Day grâce à des promotions exclusives pour les membres Amazon Prime. Retrouvez quelques-unes des meilleures offres actuellement en ligne pour profiter pleinement de l'opération sans vous noyer dans la masse des promotions proposées par le géant de l'e-commerce.

Les téléphones Samsung en promotion pour le Prime Day

Samsung a l'habitude d'être concerné par des événements comme le Prime Day. Plusieurs smartphones et objets connectés de la firme sont actuellement en promotion dans le cadre de l'événement. On y retrouve notamment le Samsung Galaxy M32 ainsi que le Samsung Galaxy A12, deux téléphones d'entrée de gamme qui deviennent encore plus accessibles avec les prix barrés du Prime Day. Les deux appareils demeurent toujours excellents aujourd'hui, et conviendront à un large public de consommateurs qui recherchent un bon petit téléphone Samsung.

Samsung Galaxy M32 249 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Samsung Galaxy A12 132,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le OnePlus Nord 2 en promotion pour le Prime Day

Le Prime Day concerne également l'entreprise OnePlus ! L'événement permet de bénéficier d'un joli prix sur le téléphone OnePlus Nord 2, désormais disponible à 299,99 euros pendant les deux jours du Prime Day ! Une belle réduction de 100 euros sur le tarif de base du téléphone. Pour rappel, le OnePlus Nord 2 embarque un processeur compatible 5G, un stockage de 128 Go et une triple caméra pour réaliser de jolis clichés.

OnePlus Nord 2 5G 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le téléphone Oppo Find X3 en promotion avec le Prime Day

La marque Oppo participe également au Prime Day avec une jolie promotion sur plusieurs téléphones de milieu de gamme : l'Oppo Find X3 Lite, l'Oppo Find X3 Neo et l'Oppo Find X3 Pro. Le modèle le plus abordable dispose notamment d'un processeur le rendant compatible avec les bandes de communication 5G, un quadruple capteur photo ainsi qu'une charge très rapide permettant de recharger entièrement le téléphone en moins d'une heure.

OPPO Find X3 Lite 5G 279 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

OPPO A54 5G 189,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Plusieurs téléphones Xiaomi Poco en promotion au Prime Day

La gamme de téléphones Poco de Xiaomi comporte d'excellents téléphones. Deux d'entre eux sont actuellement concernés par des offres de promotion dans le cadre du Prime Day d'Amazon. Les Poco X4 Pro 5G et Poco M4 Pro sont des appareils de milieu et d'entrée de gamme qui disposent de jolies performances, notamment en matière de puissance. Chaque téléphone se distingue de par ses capacités et composants :

Le Poco X4 Pro 5G dispose d'une compatibilité avec les forfaits 5G, d'un écran 120 Hz, d'un processeur Snapdragon 695 et d'un triple capteur photo avec objectif principal de 108 Mpx.

dispose d'une compatibilité avec les forfaits 5G, d'un écran 120 Hz, d'un processeur Snapdragon 695 et d'un triple capteur photo avec objectif principal de 108 Mpx. Le Poco M4 Pro est pourvu d'un écran 90 Hz, d'un processeur MediaTek Helio G96 et d'une triple caméra avec objectif principal de 64 Mpx.

POCO X4 Pro 5G 269,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

POCO M4 Pro 159,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

De nombreuses promotions chez Realme pour le Prime Day

La marque Realme ne cesse de progresser parmi les marques de téléphones les plus vendues en Europe. Le Prime Day a déjà concerné plusieurs appareils de la firme par le passé, et cette dernière profite souvent de l'événement pour proposer de multiples promotions. C'est encore le cas cette année avec plusieurs offres sur différents téléphones comme le Realme GT 2 Pro ou le Realme GT Neo 2 qui s'affichent à d'excellents tarifs.

Realme GT 2 Pro 5G 799,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Realme GT Neo 2 5G 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Realme Narzo 50A 139,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Notez que ces promotions sont à durée limitée du mardi 12 juillet 00h00 au mercredi 13 juin 23h59 dans la limite des stocks disponibles. Les offres du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à l'abonnement Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day 2022 pour savoir comment vous abonner gratuitement et profiter de l'ensemble des promotions proposées.