Bon plan Prime Day Apple : grosses baisses de prix sur l'iPhone mini

PRIME DAY APPLE. Le Prime Day est lancé ! Parmi les produits Apple en promotion chez Amazon, on retrouve l'iPhone 12 mini dans ses version 64 Go et 128 Go, ainsi que l'Apple Watch Series 3 à prix cassés.

Le géant Apple fait parti des nombreux constructeurs à voir ses produits en promotion durant le Prime Day 2021. Plusieurs références sont actuellement en baisse de prix pour les membres abonnés à Amazon Prime avec notamment plusieurs versions de l'iPhone 12 mini en promotion ainsi que la célèbre montre connectée Apple Watch. Notez toutefois que ces promotions sont réservées aux membres abonnés à l'offre d'abonnement Amazon Prime et uniquement disponibles le temps du Prime Day, du lundi 21 juin au mardi 22 juin 2021.

Si vous recherchez un iPhone dernière génération tout en réalisant des économies, l'iPhone 12 mini est actuellement en baisse de prix pour le Prime Day 2021. Ce dernier est disponible en version 64 Go et 128 Go en fonction de vos besoins en espace de stockage à respectivement 638 et 688 euros.

Voici quelques rappels quant aux caractéristiques de l'iPhone 12 mini sorti en fin d'année 2020. Ces spécificités sont globalement les mêmes que celles de l'iPhone 12, le porte-étendard d'Apple, en dehors de l'écran qui est plus petit sur l'iPhone mini.

Une puce A14 Bionic est intégrée pour des performances améliorées

Écran Super Retina XDR 5,4 pouces

Compatible avec la 5G.

Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

Zoom optique X2

Jusqu'à 15 heures de lecture vidéo

Face avant Ceramic Shield

4x plus de résistance aux chutes

Aluminium de qualité aérospatiale

Résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes

La version 128 Go est également disponible en promotion le temps du Prime Day 2021 :

Si vous désirez vous équiper d'une des meilleures montres connectées du marché, l'Apple Watch Series 3 est également concernée par le Prime Day 2021. Pour les prochaines 48h, cette montre performante est disponible en baisse de prix à 179 euros (version 38 mm) et 208 euros (version 42 mm).

Parmi les différentes caractéristiques que l'on peut retenir sur l'Apple Watch Series 3, on retrouve :

Un modèle avec GPS qui permet de prendre appels et messages directement sur la montre

Un écran Retina

Étanchéité jusqu'à 50 mètres

Capteur optique de fréquence cardiaque

Mesure de l'altitude

Appel d'urgence

Puce S3 avec processeur bicœur

Suivi d'activité, suivi de cycle, innovations pour la santé et l'audition

L'App Store directement disponible à votre poignet pour davantage d'applications

Notez que ces promotions sont à durée limitée du lundi 21 juin 00h00 au mardi 22 juin 23h59 dans la limite des stocks disponibles. Les offres du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à l'abonnement Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day 2021 pour savoir comment vous abonner gratuitement et profiter de l'ensemble des promotions proposées.