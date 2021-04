Bon plan iPhone X : le smartphone d'Apple à seulement 326 euros

BON PLAN IPHONE X. Les amateurs de bons plans smartphones savent que les modèles reconditionnés peuvent constituer de très belles affaires. C'est le cas ici avec l'iPhone X d'Apple proposé à seulement 326 euros.

Sorti en fin d'année 2017, l'iPhone X reste aujourd'hui une des valeurs sûres parmi les smartphones estampillés Apple. Avec son écran Super Retina et sa technologie OLED, l'iPhone X vous permet de pleinement profiter de vos contenus en haute définition. Ce smartphone, encore mis à jour régulièrement, est disponible ce jeudi en reconditionné sur CDiscount pour seulement 236 euros dans sa version 64Go.

APPLE Iphone X 64Go Gris sidéral - Reconditionné - Excellent état 566,82 € 314,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Un smartphone haut de gamme à petit prix

Bien qu'il soit déjà assez âgé, l'iPhone X est toujours un must auprès de nombreux fans de la marque à la pomme. Le smartphone est entièrement compatible avec les réseaux 4G actuels afin de profiter pleinement de vos appels. L'iPhone X dispose également de deux capteurs photo haute définition et est capable de capturer des vidéos en qualité 4K jusqu'à 60 images par seconde pour un résultat bluffant. Ce smartphone est encore mis à jour par Apple et actuellement disponible à 326 euros au lieu de son prix habituel qui se situe généralement au delà des 500 euros.