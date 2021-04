Bon plan OnePlus 9 : le nouveau smartphone OnePlus déjà en promotion !

BON PLAN ONEPLUS 9. Le dernier né de la marque OnePlus vient à peine de sortir et il est déjà possible de le trouver à un joli prix. De quoi vous équiper avec un smartphone dernier cri tout en réalisant des économies.

Si l'on évoque beaucoup les géants Apple et Samsung lorsque l'on parle de smartphones haut de gamme, il ne faudrait pas oublier les autres constructeurs comme OnePlus. Ce géant chinois de la téléphonie mobile s'est rapidement imposé comme une valeur sûre pour de nombreux utilisateurs, en proposant des smartphones de grande qualité, à des prix souvent plus bas que la concurrence. C'est notamment le cas avec le tout nouveau OnePlus 9, sorti ce lundi 26 avril, et qui est déjà disponible en promotion chez certains revendeurs.

OnePlus : la qualité d'un smartphone haut de gamme, le prix en moins

La marque OnePlus s'est déjà faite une place au sein des constructeurs de smartphones haut de gamme. La marque propose régulièrement des produits dont les caractéristiques sont très intéressantes pour leur prix. Après un OnePlus 9 Pro très réussi, la marque propose depuis ce lundi 26 avril son OnePlus 9. Ce nouveau smartphone dispose de solides caractéristiques :

Écran AMOLED de 6,55 pouces pour une qualité d'image très haute définition.

Processeur Snapdragon 888, le plus puissant de la gamme Qualcomm actuellement sur le marché.

8 ou 12 Go de mémoire vive selon vos besoins.

128 ou 256 Go d'espace de stockage pour l'ensemble de vos applications, fichiers et documents.

Un appareil photo dorsal équipé de 3 capteurs (48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx) pour des clichés sublimes de jour comme de nuit, de près comme de loin.

Une compatibilité avec les nouveaux réseaux 5G.

Une batterie de 4500 mAh qui vous accompagnera durant l'ensemble de votre journée.

Ce OnePlus 9 est également très bien noté par la presse spécialisée. OnePlus a fait le choix de conserver sa dynamique de proposer un smartphone haut de gamme tout en restant sous la barre des 1000 euros symboliques. Le OnePlus 9, habituellement proposé à 899 euros dans sa version 8Go RAM/126 Go de stockage, est actuellement disponible à 545,99 euros sur Rakuten.

Comptez environ 10 à 16 jours de livraison pour cette bonne affaire. Notez que les prix actuels sont amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Le OnePlus 9 ne devrait pas tarder à revenir à son prix habituel en attendant de potentielles offres promotionnelles.