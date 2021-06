Bon plan Google Pixel : vague de promotions sur l'ensemble de la gamme Pixel

BON PLAN GOOGLE PIXEL. Régulièrement citée pour ses différentes caractéristiques très intéressantes, la gamme de smartphones Google Pixel est actuellement en promotion chez différents revendeurs spécialisés.

Les smartphones Pixel sont la gamme de téléphones proposés par le géant Google depuis la sortie du premier modèle en 2016. Bien qu'ils disposent déjà d'un prix accessible, ces produits sont parfois en promotion comme c'est le cas actuellement sur le Pixel 4A, sa version 5G, et le Pixel 5.

Le Pixel 4A avec une petite promotion

Sorti en milieu d'année 2020, le Pixel 4A reprend plusieurs bons points du précédent Pixel 4 en les améliorant. A l'instar des autres smartphones de la gamme, le 4A excelle en photo avec son unique capteur de 12,2 Mpx et son puissant algorithme intégré. Son écran OLED retranscrira avec merveille vos différents contenus qui seront eux-mêmes gérés efficacement avec le processeur Snapdragon 730 et les 6 Go de mémoire vive du smartphone.

Google Pixel 4a Fnac 349,00 € 319,00 € Voir

La Redoute 319,00 € Voir

Darty 319,00 € Voir

Boulanger 349,00 € 319,00 € Voir

Amazon 385,00 € Voir

Cdiscount 529,00 € 389,00 € Voir

Sa batterie de 3150 mAh vous permettra quant à elle de tenir facilement pendant une journée entière avant recharge. Fait assez rare pour être souligné : le Google Pixel 4A dispose d'une prise Jack pour pouvoir y brancher votre casque et écouteurs. Si vous disposez d'un forfait adapté, le modèle Google Pixel 4A 5G est également disponible en promotion. Ce dernier est entièrement compatible avec les nouveaux réseaux de communication 5G. Attention toutefois, ces offres sont à durée limitée.

Smartphone Google Pixel 4a 5G 128GB Noir Fnac 575,53 € 448,95 € Voir

Darty 449,00 € Voir

Boulanger 499,00 € 449,00 € Voir

La Redoute 560,27 € Voir

Le Google Pixel 5 à moins de 600 euros

Véritable fer de lance de la maison Google dans le domaine des smartphones, le Pixel 5 représente la dernière version disponible à ce jour. Ce téléphone dispose d'à peu près tout ce que l'on peut espérer sur un représentant du milieu de gamme. Son processeur Snapdragon 765G et ses 8 Go de RAM vous aideront à jongler facilement entre toutes vos applications. Sa batterie de 4000 mAh servira à tenir pendant une journée complète, et surtout de profiter pendant de longues heures du plus gros point fort du smartphone : sa partie photo. Grâce à un algorithme très poussé, le Pixel 5 s'impose encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs smartphones pour prendre de jolis clichés. Il est également compatible avec les réseaux 5G si vous disposez d'un forfait adapté à ces derniers.

Smartphone Google Pixel 5 128GB Noir 5G Fnac 628,95 € 578,95 € Voir

La Redoute 579,00 € Voir

Darty 579,00 € Voir

Boulanger 629,00 € 579,00 € Voir

Habituellement proposé aux alentours de 630 euros, le Pixel 5 commence à connaître ses premières baisses de prix comme c'est actuellement le cas chez plusieurs revendeurs qui proposent le smartphone à 579 euros. Notez cependant que cette offre est limitée dans le temps et en fonction des stocks disponibles. D'autres promotions pourraient cependant apparaître d'ici les prochains mois et la potentielle apparition d'un Pixel 6. Restez donc à l'affût !