Bon plan OPPO : le OPPO Reno 4 Z pour 160 euros de moins

BON PLAN OPPO. CDiscount et Amazon proposent actuellement un joli prix sur le smartphone OPPO Reno 4 Z. Ce téléphone compatible 5G est désormais accessible au petit prix de 219 euros pour une durée limitée.

La marque OPPO dispose de plusieurs produits susceptibles d'intéresser les consommateurs. Parmi ces derniers, on pourra notamment relever le smartphone OPPO Reno 4 Z et sa compatibilité avec les nouveaux réseaux de communication 5G, chose assez rare sur un téléphone de cette gamme de prix. Si un tel objet vous intéresse, sachez qu'il est actuellement possible de mettre la main dessus pour un petit prix puisque plusieurs revendeurs officiels disposent d'une jolie réduction de prix sur le OPPO Reno 4 Z pour une durée limitée.

OPPO Reno4 Z 5G - 128 Go - Noir Encre - 8 Go RAM - Ecran 120 Hz 379,90 € 219,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

OPPO Reno 4 Z - Smartphone 5G Débloqué - Téléphone 5G 128 Go - 8 Go de RAM - Écran 120 Hz - Batterie 4000 mAh - Quadruple Capteur Photo 48 MP - USB-C - Android 10 - Noir Encre 379,00 € 219,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Sorti en fin d'année 2020, le OPPO Reno 4 Z s'est révélé être un joli petit smartphone capable de satisfaire les attentes d'un grand nombre d'utilisateurs. Ce téléphone de milieu de gamme dispose notamment d'un joli design épuré avec un dos en verre courbé qui garantit une belle légèreté au quotidien. Il est également pourvu d'un écran de 6,57" LCD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz afin de bénéficier d'une fluidité exemplaire au sein de vos applications. Parmi les autres qualités à noter sur le OPPO Reno 4 Z, on peut notamment citer :

4 capteurs photo dont un objectif principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un monochrome de 2 Mpx pour vos clichés en noir et blanc, et un autre de 2 Mpx pour les photos de style vintage.

Une batterie de 4000 mAh et un compatibilité avec la charge rapide.

Un processeur Mediatek Dimensity 800 assurant une compatibilité avec les réseaux 5G.

Et bien d'autres spécificités qui font du OPPO Reno 4 Z un joli produit. Ce dernier est habituellement disponible aux alentours de 379 euros, mais il arrive que certains revendeurs comme Amazon ou CDiscount proposent des promotions sur ce smartphone, le rendant ainsi encore plus accessible.

Le OPPO Find X3 Pro 5G représenté la quintessence de la marque OPPO ainsi que son savoir-faire en matière de téléphone. Ce smartphone haut de gamme dispose de puissantes caractéristiques et d'un design élégant afin de rivaliser avec les autres grands référents en la matière. Lancé en début d'année 2021, le OPPO Find X3 Pro 5G est généralement disponible à un prix de 1189 euros. Il n'est cependant pas rare de le trouver en promotion chez différents revendeurs spécialisés.

OPPO Find X3 Pro 5G Noir Fnac 1148,98 € 908,88 € Voir

La Redoute 949,00 € Voir

Darty 949,00 € Voir

Boulanger 1149,00 € 949,00 € Voir

Cdiscount 1176,85 € 980,99 € Voir

Amazon 1149,00 € Voir

Materiel.net 1149,95 € Voir

LDLC.com 1149,95 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Smartphone haut de gamme oblige, le OPPO Find X3 Pro 5G est doté de bien des qualités. Ses caractéristiques ont tout de sa fenêtre de prix et on retiendra plusieurs spécificités qui pourront séduire un public exigeant en matière de téléphone :