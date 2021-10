Bon plan Samsung S20 FE : 180 € de réduction ce week-end

SAMSUNG 20 FE. Sorti en fin d'année 2020, le Samsung S20 Fan Edition reste toujours un excellent smartphone. Ce dernier bénéficie actuellement d'une excellente promotion chez CDiscount qui le rend accessible pour seulement 479 € !

Après un an d'existence, le prix du Samsung 20 FE a déjà bien baissé. Initialement sorti en septembre 2020 au tarif de 659 €, le smartphone tient encore très bien la route grâce à son design sobre et ses excellentes performances. Habituellement disponible pour 499 €, le Samsung S20 FE est actuellement en promotion dans une offre flash à seulement 479 €. Attention cependant, puisque cette baisse de prix n'est disponible que pour ce week-end !

Un smartphone pour les fans et par les fans

Les néophytes de la gamme pourraient bien se demander de quoi parle-t-on lorsque l'on dit "FE". Ce sigle correspond à "Fan Edition". Chaque année, Samsung propose une nouvelle version de son smartphone haut de gamme actuellement en vente. Le constructeur écoute alors les retours et critiques de la communauté afin de proposer un nouveau téléphone estampillé "FE", et qui est généralement plus abordable.