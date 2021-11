Poco M4 Pro : découvrez le nouveau smartphone de chez POCO

POCO M4 PRO. Le nouveau Poco M4 Pro vient d'être dévoilé. Découvrez ses puissantes caractéristiques, sa date de sortie, et son prix toujours aussi abordable.

La marque POCO vient de dévoiler son nouveau smartphone phare : le Poco M4 Pro 5G. Ce dernier s'inscrit dans la lignée des précédents produits de la marque, en proposant de puissantes performances taillées pour le jeu vidéo, tout en restant très abordable, puisque disponible pour moins de 300 €. Découvrez toutes les caractéristiques du nouveau Poco M4 Pro 5G et où l'acheter au meilleur prix.

Il était assez facile de prédire les spécificités du Poco M4 Pro 5G, puisque celui-ci existait déjà... Sous un autre nom ! Ce dernier ressemble trait pour trait au Redmi Note 11 sorti un peu plus tôt cette année, mais qui n'a pas passé nos frontières. Après avoir célébré le lancement de ses nouveaux Redmi 11 Pro et Pro+, Xiaomi aurait donc décidé de proposer son modèle plus abordable sous le label de Poco (cette dernière étant une marque indépendante, liée à Xiaomi).

© POCO

Le Poco M4 Pro 5G est pourvu d'un très grand bloc photo rectangulaire avec 2 capteurs intégrés de 50 et 8 Mpx. La face avant du téléphone bénéficie d'une caméra selfie placé au centre supérieur de l'écran de 16 Mpx. Sur les côtés vous pouvez retrouver les boutons d'alimentation et de volume, ainsi qu'un capteur d'empreintes, que l'on est plutôt habitué à retrouver au dos ou à l'avant d'un smartphone. Notez également que le smartphone dispose d'un port Jack, chose rare de nos jours.

Le Poco M4 Pro 5G est doté d'un écran FHD+ de 6,6" (2400 x 1080). Ce dernier dispose d'un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pas de 120 Hz donc pour Poco, mais cela semble cohérent avec la stratégie de la marque qui est de proposer l'essentiel à un prix très convenable.

Le Poco M4 Pro 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 810 compatible avec les réseaux de communication 5G et double carte SIM. S'il reprend les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 11, le Poco M4 Pro 5G est pourvu de 4 à 6 Go de RAM pour faire tourner vos jeux et applications. Du côté de l'espace de stockage, plusieurs options sont disponibles : 64 et 128 Go.

© POCO

Le nouveau Poco M4 Pro 5G sera disponible à partir de ce jeudi 11 novembre. Trois coloris différents sont disponibles : jaune POCO, Noir intense et Bleu Glacier. Notez que le Poco M4 Pro 5G a été présenté le 9 novembre, après plusieurs mois de fuites et discussions sur le net quant à ses différentes caractéristiques. Vous pouvez retrouver la conférence de présentation à cette adresse :

Rendez-vous le 9 novembre à 13h00 pour découvrir la nouveauté POCO : le POCO M4 Pro 5G https://t.co/YDYAgsUR7r — POCO France (@POCOFrance) November 2, 2021

Le Poco M4 Pro 5G est disponible à partir de 229,90 €. Ce smartphone suit la politique tarifaire de sa marque, en proposant de bonnes performances à un prix très modeste. Notez que deux versions du Poco M4 Pro 5G sont disponibles :

Poco M4 Pro 5G 4 Go de RAM + 64 Go de stockage : 229,90 €

Poco M4 Pro 5G 6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 269,90 €

Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les premières offres et promotions disponibles. Les smartphones de chez POCO ont l'habitude plutôt plaisante d'être assez souvent concernés par des baisses de prix qui les rendent encore plus accessibles.