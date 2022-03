Redmi Note 11 : le nouveau Xiaomi déjà moins cher avec cette promotion

REDMI NOTE 11. Disponible depuis quelques semaines, le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 est déjà concerné par des promotions, notamment chez Rakuten.

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir des promotions sur le Redmi Note 11. Le dernier smartphone de Xiaomi est pensé pour offrir un excellent rapport qualité prix, et cela l'est encore plus avec les rabais en cours ! Si vous souhaitez vous équiper d'un excellent smartphone d'entrée de gamme, vous pourriez bien craquer sur le Redmi Note 11, déjà en promotion chez certains revendeurs spécialisés comme Rakuten. Son grand frère, le Redmi Note 11S semble cependant plus réticent aux baisses de prix.