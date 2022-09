French Days iPhone : quelles promotions sur les iPhone ?

FRENCH DAYS IPHONE. Les French Days reviennent avec plusieurs promotions à destination des consommateurs francophones ! Retrouvez les meilleures baisses de prix sur l'iPhone pour les French Days.

L'iPhone est-il en promotion pour les French Days ? La réponse est oui ! Quelques enseignes proposent des prix barrés dans le cadre de l'opération. Ces derniers concernent notamment l'iPhone 11 dans plusieurs de ses coloris, le rendant encore plus accessible qu'auparavant. Les autres modèles plus récents comme l'iPhone 12 ou l'iPhone 13 bénéficient toujours de quelques promotions en marge des French Days.

Les French Days ne concernent pas directement le nouvel iPhone 14. Jugé hors de prix par plusieurs consommateurs, ce téléphone made in Apple dispose pourtant déjà de quelques baisses de tarifs, notamment chez Rakuten.

iPhone 14 128GB Blue Neuf à partir de 929,99 € Occasion à partir de 929,89 € Rakuten 929,99 € Voir

Cdiscount 1002,20 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Amazon 1019,00 € Voir

Ubaldi 1016,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Boulanger 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 929,99 € 929,89 € Voir

Lire aussi :

Les promotions French Days sur l'iPhone 13

Les French Days ne concernent pas directement l'iPhone 13. Le téléphone de chez Apple se vend toujours très bien notamment grâce à son processeur A15 Bionic. Ce dernier est excellent pour gérer vos applications au quotidien et lancer les jeux les plus gourmands en ressources, tout en préservant votre batterie ! L'iPhone 13 n'est pas en reste au niveau de sa photo puisqu'il est toujours considéré comme l'un des maîtres en la matière. Ce dernier est en promotion, non pas pour les French Days, mais depuis quelques mois déjà.

iPhone 13 mini 128Go Vert Neuf à partir de 725,00 € Occasion à partir de 690,00 € Rakuten 728,80 € Voir

Reconditionné 725,00 € Voir

Cdiscount 744,00 € Voir

Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir

Boulanger 759,00 € Voir

La Redoute 879,99 € Voir Rakuten 728,80 € 690,00 € Voir

Amazon 809,00 € 736,56 € Voir

Cdiscount 744,00 € 754,90 € Voir

iPhone 13 128Go Starlight Neuf à partir de 828,90 € Occasion à partir de 698,90 € Rakuten 828,90 € Voir

Cdiscount 832,00 € Voir

Fnac 908,95 € 858,95 € Voir

La Redoute 859,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Boulanger 859,00 € Voir Rakuten 828,90 € 698,90 € Voir

Fnac 908,95 € 859,00 € Voir

Apple iPhone 13 Pro Bleu alpin 512 Go Neuf à partir de 1373,00 € Occasion à partir de 1200,00 € Rakuten 1373,00 € Voir Rakuten 1373,00 € 1200,00 € Voir

Reconditionné 1225,00 € Voir

Les promotions French Days sur l'iPhone 12

L'iPhone 12 bénéficie également de jolies promotions en marge des French Days. Bien que ce dernier ait presque deux ans d'ancienneté, il dispose toujours d'excellentes performances qui ne sont pas si éloignées de celles du 13 ! L'iPhone 12 avait déjà la réputation d'être plus accessible que son successeur, mais c'est encore plus vrai avec les promotions en marge des French Days sur l'iPhone.

Apple iPhone 12 mini Rouge 256 Go Neuf à partir de 664,00 € Occasion à partir de 620,00 € Rakuten 664,00 € Voir Rakuten 664,00 € 620,00 € Voir

Apple iPhone 12 Blanc 256 Go Neuf à partir de 788,10 € Occasion à partir de 655,00 € Rakuten 788,10 € Voir Rakuten 788,10 € 655,00 € Voir

Les French Days sur l'iPhone 11

Les French Days reviennent cette année avec de nouvelles promotions sur l'iPhone 11. Ce modèle, toujours très prisé pour ses nombreuses qualités, est actuellement disponible avec plusieurs prix barrés. Différents marchands bradent le tarif de base de l'iPhone 11, en faisant l'un des meilleurs deals de ces French Days 2022 !

iPhone 11 64Go White Neuf à partir de 470,99 € Occasion à partir de 340,00 € Rakuten 470,99 € Voir

Amazon 539,00 € 509,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir

Cdiscount 539,00 € Voir Rakuten 470,99 € 340,00 € Voir

Amazon 539,00 € 486,68 € Voir

Apple iPhone 11 128 Go Vert Neuf à partir de 580,19 € Occasion à partir de 400,00 € Rakuten 580,19 € Voir

La Redoute 704,99 € Voir Rakuten 580,19 € 400,00 € Voir

Darty 552,39 € Voir

iPhone 11 128Go Black Neuf à partir de 560,70 € Occasion à partir de 290,00 € Rakuten 560,70 € Voir

Fnac 588,95 € Voir

Cdiscount 589,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir Rakuten 560,70 € 290,00 € Voir

Fnac 588,95 € 444,67 € Voir

Les French Days se déroulent en ce moment et disposent de jolies promotions sur l'iPhone. Mais il ne s'agit pas du seul produit concerné par l'évènement. N'hésitez pas à consulter notre article dédié aux French Days qui se tiennent actuellement du vendredi 23 jusqu'au lundi 26 septembre.