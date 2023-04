L'iPhone 14 avec 512 Go perd plus de 300 € de son prix !

L'iPhone 14 est cher, mais dispose déjà de belles promotions. C'est notamment le cas sur Amazon qui propose le dernier téléphone d'Apple avec son plus gros espace de stockage à très bon prix !

Vous cherchez le dernier iPhone 14, mais avec beaucoup d'espace de stockage pour vos photos, vidéos et applications ? Bonne nouvelle pour vous : Amazon propose actuellement une grosse promotion sur l'iPhone 14 de base dans son coloris Product RED. Ce smartphone dernier cri, avec ses 512 Go d'espace de stockage, est proposé aux alentours des 1089 € ! S'il s'agit toujours d'une certaine somme, cette dernière est bien plus intéressante que sur le site officiel d'Apple où l'iPhone 14 (512 Go) s'affiche à près de 1409 € !

iPhone 14 - 512 Go (Product RED) Neuf à partir de 1089,00 € Occasion à partir de 1012,77 € Amazon 1409,00 € 1089,00 € Voir

Ubaldi 1089,00 € Voir

Rakuten 1193,00 € Voir

La Redoute 1392,20 € 1248,99 € Voir

Fnac 1408,95 € 1358,95 € Voir

Cdiscount 1359,00 € Voir

Materiel.net 1359,00 € Voir

LDLC.com 1359,00 € Voir

Galeries Lafayette 1357,47 € Voir

Darty 1359,00 € Voir Amazon 1409,00 € 1012,77 € Voir

L'iPhone 14, dernier smartphone en date chez Apple

Pour rappel, l'iPhone 14 est disponible depuis quelques mois sur le site d'Apple et revendeurs officiels. Les nouveaux tarifs mis en place par la firme de Cupertino ont cependant choqué de nombreux utilisateurs lors de leur révélation. Heureusement pour eux (et pour vous), il existe déjà de nombreuses promotions sur les différents modèles qui composent la gamme iPhone 14. Cette dernière dispose toujours d'excellentes performances, que ce soit en jeu ou pour réaliser de belles photographies au quotidien.