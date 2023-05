Voici les pays où l'iPhone 14 est le moins cher

Le prix du dernier iPhone 14 dépasse les 1000 euros en France. Le smartphone s'affiche tout de même à des prix bien plus bas dans certains pays. Découvrez l'endroit où l'iPhone 14 est vendu le moins cher.

Vous trouvez que le dernier iPhone 14 est cher ? Vous avez certainement raison. Commercialisé en Europe au tarif de 1019 euros (prix de vente officiel), le dernier téléphone de chez Apple suit l'inflation a voit son prix gonfler par rapport aux précédentes générations. Une hausse qui n'a pas manqué de faire réagir sur le net.

Pourtant, la dernière génération d'iPhone n'a subi aucune modification de son tarif dans certains pays comme les Etats-Unis, où le smartphone y est toujours vendu au prix de base de 799 $ (hors taxes).

Nous est alors venu la question suivante : où l'iPhone 14 est-il vendu le moins cher ? Nous le savons, en fonction des cours d'une monnaie, des réglementations douanières ou de la situation économie d'un pays, le prix d'un produit peut sensiblement varier par rapport à une autre localisation. Le site MacIndex a notamment enquêté et regroupé les différents tarifs de l'iPhone 14 à travers le monde en prenant en compte les différentes taxes.

Où se trouve l'iPhone 14 le moins cher au monde ?

Si les Etats-Unis s'en sortent plutôt bien avec un iPhone 14 commercialisé aux alentours des 875 $ (taxes comprises), il est tout de même possible de trouver un pays où le dernier smartphone d'Apple est vendu moins cher ! L'endroit où l'iPhone 14 est au prix le plus bas semble être l'Australie où le précieux téléphone y est vendu pour une moyenne de 846 $ (soit un peu plus de 796 euros).

En seconde position, nous retrouvons la Chine avec un iPhone 14 commercialisé aux alentours des 857 $ (797 euros), suivie de près par la Corée du Sud avec un tarif de 858 $ affiché (à peine un euro de plus) ! Le reste du classement des endroits où l'iPhone 14 est le moins cher continue ainsi :

Pays où l'iPhone 14 est le moins cher Pays Prix moyen convertis en dollars (taxes comprises) Prix moyens convertis en euros (cours en vigueur le 24 mai) Australie 846 $ 786,64 € Chine 857 $ 796,87 € Corée du Sud 858 $ 797,80 € Taiwan 868 $ 807,10 € Japon 869 $ 808,03 € Etats-Unis 875 $ 813,61 € Hong Kong 883 $ 821,05 € Emirats arabes unis 889 $ 826,63 € Thailande 898 $ 835,00 €

Et la France dans tout ça me direz-vous ? Si nous ne figurons par parmi les pays où l'iPhone 14 est le moins cher au monde, nous ne nous en sortons pas trop mal non plus. En incluant les taxes et en convertissant les tarifs en dollars, l'iPhone 14 est vendu en France au prix de 993 $. Nous sommes, certes, bien loin du chiffre le plus bas détenu par l'Australie, mais nous ne sommes pas proches du tarif le plus élevé au monde ! Ce dernier est détenu par la Turquie où l'iPhone 14 y est vendu au prix exorbitant de... 1507 $ (soit un peu plus de 1400 euros) !

Faut-il commander l'iPhone 14 en import ?

En observant les différences de prix de ce tableau, il peut être aisé de penser qu'un iPhone 14 commandé en Australie vous reviendra bien moins cher qu'en France. Cette option n'est toutefois pas une si bonne idée que ça. Les risques de devoir payer des frais de douanes sont relativement élevés, et vous pourriez bien devoir dépenser plus d'argent que si vous preniez un iPhone 14 dans le premier Apple Store près de chez vous !