Vos vieux smartphones peuvent valoir encore plusieurs centaines d'euros, voici les modèles très recherchés

Peu de gens s'en doutent, mais certains de nos anciens téléphones peuvent prendre beaucoup de valeur au fil des années ! C'est peut-être le cas d'un de vos appareils qui repose dans l'un de vos placards.

Que vous conserviez votre ancien téléphone en tant que réserve ou simplement par nostalgie, saviez-vous qu'il pourrait valoir beaucoup plus que vous ne le pensez ? Une tendance à la hausse est observée sur les plateformes de vente en ligne telles qu'eBay et LeBonCoin, où certains modèles anciens peuvent se vendre pour des centaines, voire des milliers d'euros.

Ben Wood, fondateur du site "The Mobile Phone Museum" (ndlr : "le musée des smartphones" en français) a livré ses conseils à ce sujet. Il explique notamment avoir observé une hausse des sites d'enchères ces dernières années : "de plus en plus de personnes s'intéressent à la collection d'anciens objets tech". En tant que grand collectionneur d'anciens appareils, Ben Wood ajoute que "l'on voit de plus en plus d'histoires à propos d'anciens smartphones qui se vendent pour plusieurs centaines d'euros [...] certains vieux mobiles deviennent si rares qu'ils peuvent facilement partir pour quelques milliers d'euros."

Ce phénomène est notamment facile à observer pour les anciens modèles d'iPhone. Plus la version est ancienne, plus cette dernière a de chances d'être recherchée par des collectionneurs. Il est possible de vérifier la valeur d'un ancien appareil en vous rendant sur des sites comme eBay ou LeBonCoin où plusieurs téléphones font l'objet d'enchères et d'offres.

Les premiers exemplaires de l'iPhone sont très recherchés. © eBay

Parmi les exemples les plus probants en la matière, il est difficile de ne pas penser au tout premier iPhone. Lancé en 2007, cet ancien téléphone a révolutionné nos modes de communication, et il n'est pas étonnant de voir plusieurs modèles en vente sur la toile à des prix assez élevés. D'autres smartphones particulièrement appréciés en leur temps sont également toujours recherchés. C'est notamment le cas du Huawei P30 Pro, dernier téléphone de la firme à disposer des services Google avant le ban des Etats-Unis. Celui-ci s'affiche toujours à plusieurs centaines d'euros sur LeBonCoin près de 4 ans après sa sortie.

Ben Wood évoque également d'autres smartphones encore plus anciens à l'image du Motorola DynaTAC 8000X sorti en 1983 : "il s'agit du tout premier téléphone mobile !" ce qui explique sa valeur aujourd'hui et une vente récente d'un exemplaire à plus de 2000 euros sur eBay il y a un an. L'expert ajoute qu'il existe aujourd'hui plusieurs références de smartphones très recherchés sur les sites d'enchères en ligne. Parmi ces derniers, on retient notamment plusieurs appareils de chez Nokia et Motorola. Voici notamment quelques-uns des smartphones les mieux vendus sur des sites d'enchètes en ligne ces dernières années :

Vous reconnaissez l'un de vos anciens téléphones dans cette liste ? Ne trainez plus et sortez-le rapidement de votre placard pour vérifier qu'il marche toujours ! "Certains collectionneurs peuvent uniquement s'arrêter sur le design du produit [...] mais d'autres mettent un point d'honneur à disposer de l'emballage d'origine avec l'ensemble des accessoires de l'époque", ce qui peut représenter un gros challenge tant nos appareils ont la fâcheuse habitude de voir leur condition se dégrader au fil des années. Ben Wood rajoute que les modèles relativement récents comme l'iPhone 7 (sorti en 2016) peuvent également toujours intéresser une partie du public si leur état est toujours bon et que le téléphone est encore en état de marche.

Pour conclure sur cette étude, Ben Wood précise que les utilisateurs ne devraient jamais jeter leurs anciens smartphones : "il est souvent plus intéressant de les stocker dans un tiroir et de les ressortir pour les mettre en vente sur des sites d'enchères. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec cela, le mieux à faire est encore de les déposer dans un centre de collecte et recyclage non loin de chez vous !"