Cette marque prépare un smartphone révolutionnaire contrôlé avec les yeux, la vidéo de présentation fait déjà frémir

Un smartphone piloté par le simple regard. Ce n'est pas de la science fiction et il pourrait même sortir rapidement. Impressionnant et un peu flippant...

Une annonce surprenante a été faite par l'une des plus grandes marques de smartphones au monde, lors d'un événement organisé le fournisseur de processeur Qualcomm : le lancement imminent d'un téléphone doté d'une capacité d'interaction révolutionnaire, basée sur le suivi oculaire. Baptisée "Magic Capsule", cette technologie promet une expérience utilisateur avant-gardiste où l'ouverture des applications pourrait se faire simplement par le regard.

Cette innovation qu'on n'attendait pas si vite a captivé l'audience du Snapdragon Summit 2023. Une démonstration a montré une femme interagissant avec une application Uber sur son téléphone, seulement en utilisant ses yeux. En modifiant la direction de son regard, l'application s'ouvrait en entier, illustrant les possibilités de cette technologie multimodale.

Outre la Magic Capsule, le téléphone embarquera plusieurs fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle (IA). Parmi elles, un assistant virtuel capable de gérer et de modifier des vidéos selon des critères spécifiques, illustrant la forte intégration de l'IA dans ce nouvel appareil.

C'est la marque Honor qui va donc être la première à se placer sur cette technologie de commande par le regard et le nouveau smartphone annoncé par la marque est le Honor Magic 6. L'innovation est telle que George Zhao, le PDG de Honor lui-même était à la présentation.

Cependant, à la lecture de la très courte vidéo de présentation, des questions persistent concernant l'efficacité et la fiabilité de la technologie Magic Capsule. La démonstration n'a pas permis d'établir comment cette fonctionnalité fonctionnera concrètement. On ne sait pas si le regard sera la seule interface utilisateur ou s'il sera combiné avec d'autres gestes pour assurer une interaction fluide et intuitive.

La question de la confidentialité n'est pas non plus à négliger. Avec une entreprise soutenue par l'État comme Honor, la capacité du téléphone à savoir où l'utilisateur regarde pourrait soulever des préoccupations notables en matière de protection de la vie privée.

Malgré ces incertitudes, la Magic Capsule est accueillie avec intérêt et curiosité. Elle représente une avancée remarquable, surtout en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées par exemple. Elle pourrait être particulièrement bénéfique dans des situations où les utilisateurs ont les mains occupées, ouvrant ainsi la voie à des modes d'interaction enrichis et diversifiés avec les smartphones, au-delà des usages traditionnels et des chatbots IA.

Le Honor Magic 6, avec son lot d'innovations, se positionne comme un appareil attendu sur le marché. Bien que Honor n'ait pas encore révélé la date de sortie précise du Magic 6, selon Qualcomm, les appareils équipés de cette commande visuelle devraient être disponibles dans les semaines à venir. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir comment cette technologie prometteuse se traduira dans l'expérience utilisateur réelle.