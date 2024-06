Sujet philo du bac 2024 : découvrez les sujets de ce mardi 18 juin

Le sujet de philo est dévoilé ce mardi 18 juin. La philosophie ouvre les épreuves écrites du bac 2024, et elle demeure l'épreuve reine.

Les sujets de philosophie sont communiqués ce mardi 18 juin assez tôt, seulement 1h15 après le début de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Education nationale tolère un retard d'une heure pour tous les candidats appelés à se rendre dans leur salle d'examen. Au-delà de ce délai, le candidat et éliminé de cette épreuve et se verra attribué un zéro. Dès lors, les sujets peuvent être rendus publics, puisqu'il n'y a plus de fuite à partir de ce délai. Retrouvez les sujets de philo 2024 pour les candidats au bac, par filière, grâce à notre partenariat avec Studyrama .

En direct

09:00 - Déjà 1 heure que l'épreuve a commencé Il est 9 heures, les candidats entament leur deuxième heure d'épreuve. À partir de maintenant, les retardataires ne sont plus acceptés et les élèves qui souhaitent sortir définitivement de la salle d'examen y sont autorisés, il en va de même pour l'accès aux toilettes. Avant 9 heures il était impossible qu'un élève sorte même brièvement, en prévention d'une quelconque rencontre avec un retardataire. Pour l'épreuve de philosophie, la fin de la première heure signifie souvent pour les candidats le début de la rédaction. Pendant une heure, ils ont pris le temps de découvrir le sujet et de préparer leur brouillon, maintenant il est temps de se mettre à rédiger.

08:31 - L'épreuve du bac est la seule commune à tous les candidats Si ce rendez-vous autour de l'épreuve du bac est devenu si important ces dernières décennies, c'est su fait de son originalité, de son caractère universel, amenant les enfants d'une génération à réfléchir autour de grands concepts. La philo au bac est même devenu un sujet médiatique : à n'en pas douter, les interviews politiques ou d'actualité consacreront souvent une question sur ce qui est tombé aujourd'hui au baccalauréat 2024. Et ce rendez-vous va perdurer ! Car avec la réforme du bac, cette épreuve est la seule, pour les terminale, à être passée dans les conditions d'avant : les autres épreuves sont devenues des spécialités.

08:22 - Déjà des blagues sur le sujet de philo Alors que le sujet n'est pas encore connu, certains s'amusent sur Twitter en faisant preuve d'imagination. Ainsi, Olivier Varlan, un enseignant devenu célèbre sur le réseau social, pense à ces intitulés pour les sujets du bac de philosophie : "La dissolution est-elle une solution ?", "l’union fait-elle la force ?", "Se barricader dans le siège de son parti : est-ce nier la réalité ?". Une référence évidente à l'actualité politique.

08:01 - L'épreuve de philo a débuté L'épreuve de philosophie du bac 2024 est officiellement commencé. Les portes des salles d'examen sont fermées, elles restent seulement ouvertes pour les retardataires, s'ils arrivent avant 9h00.

07:51 - Le plus important aujourd'hui pour la philo : rester calme Devant le sujet de philo, il arrive que des élèves soient débordés par le stress. Gardez votre calme ce matin : si vous vous sentez angoissé, prenez quelques secondes pour respirer profondément. Cela vous aidera à vous recentrer. Restez concentré sur les quelques heures de travail : ne vous laissez pas distraire et concentrez-vous uniquement sur votre copie et la gestion des étapes : réservez environ 10-15 minutes pour l’introduction, 40-50 minutes pour chaque partie du développement, et 10-15 minutes pour la conclusion. Pensez à prévoir les 10 dernières minutes pour relire votre copie et corriger les erreurs éventuelles.

07:42 - Les thématiques du sujet qui arrive déjà connues Dans quelques minutes, les candidats à l'épreuve de philo vont devoir mobiliser leurs connaissances sur le programme. Et celui-ci est très clair pour tout le monde : les enseignement portaient cette année sur 17 notions pour préparer les élèves à l'épreuve d'aujourd'hui : L'art, la conscience, le devoir, la justice, le langage, la liberté, la nature, le bonheur, l'Etat, la science, le temps, la vérité, la religion, la technique, le travail, la conscience et le désir. Dans cette liste, certains sujets ont été présentés comme plus susceptibles d'être demandés aux élèves ce mardi : Le devoir, l'inconscient, la liberté, la nature, le temps, la vérité.

07:29 - Pas de secret : pour réussir l'épreuve de philo, il faut être organisé Pour réussir l'épreuve de ce mardi, il faut savoir gérer votre temps de rédaction pour consacrer suffisamment de temps à chaque partie de votre devoir. Lisez attentivement les sujets proposés et choisissez celui que vous maîtrisez le mieux. Faites un brouillon pour structurer vos idées avant de rédiger au propre. Intégrez des citations de philosophes pour appuyer vos propos. Soyez précis dans vos formulations et évitez les généralités, et utilisez des exemples : illustrez vos arguments avec des exemples pertinents, issus de la philosophie, de l'histoire ou de l'actualité.

07:24 - Ayez confiance en vous Rappelez-vous de vos révisions et ayez confiance en vos capacités. Lisez attentivement les sujets : Prenez le temps de bien comprendre chaque sujet proposé, qu'il s'agisse d'une dissertation ou d'une explication de texte. Choisissez judicieusement ce sur quoi vous allez travailler : sélectionnez le sujet avec lequel vous êtes le plus à l'aise et sur lequel vous avez le plus d'idées.

07:15 - Pas de hors sujet aujourd'hui ! C'est capital ! Attention, les candidats qui décident de s'attaquer cette année au commentaire de texte ont deux pièges sont à éviter. D'abord le hors sujet, il faut prendre le temps de comprendre les notions étudiées dans l'extrait de texte et bien identifier la question qu'elles soulèvent. Une fois cette étape passée, il ne faut pas tomber dans la facilité et paraphraser le texte, ce qui revient un peu au même : vous ne traiterez pas le sujet, vous serait dans la redite et ce n'est pas ce qui est attendu. L'objectif est d'expliquer la pensée de l'auteur toujours avec des arguments développés grâce aux connaissances acquises dans l'année.