"On peut tous se retrouver dans l'adolescence de Riley" : les actrices de Vice-Versa 2 se confient (interview)

Ce mercredi, sort "Vice-Versa 2", film Pixar très attendu au cinéma. On a rencontré les voix françaises Marilou Berry, Mélanie Laurent et Dorothée Pousséo pour discuter de l'adolescence et du rôle des émotions.

C'est le film d'animation le plus attendu de cet été. Après un lancement record à travers le monde depuis vendredi, les spectateurs français peuvent enfin découvrir le nouveau film des studios Pixar, Vice-Versa 2, quelques jours plus tard, ce mercredi 19 juin. Comme son nom l'indique, il s'agit de la suite du long-métrage d'animation unanimement salué sorti en 2015, qui décortiquait le mécanisme des émotions d'une enfant à travers des personnages hauts en couleur.

Vice-Versa 2 raconte désormais le passage à l'adolescence de Riley, désormais âgée e 13 ans, qui est désormais confrontée à toutes sortes de nouvelles émotions : l'Ennui, l'Embarras, l'Envie et surtout l'Anxiété grandissante, mettant de côté ses émotions plus "enfantines" du premier volet, comme la Joie, la Peur, la Colère, le Dégoût et la Tristesse. La jeune fille va devoir apprendre à composer avec, tandis que les émotions s'affrontent pour prendre le contrôle pour protéger l'adolescente.

"Vice-Versa 2 - Interview"

Pour Marilou Berry (qui joue Tristesse en VF), "tout le monde peut se retrouver" dans l'adolescence de Riley, qui est un moment où "on construit ses valeurs", même s'il existe des nuances dans le vécu de chacun. L'actrice l'avoue, elle "a pu explorer la tristesse et la solitude" dans son adolescence, ce qui l'a "beaucoup forgée". De son côté, Dorothée Pousséo (Anxiété) se rappelle d'une adolescence dominée par "les complexes et une forme d'angoisse : c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience de la mort. C'est un peu l'anxiété qui est arrivé à cet âge-là", même si elle a vécu cet âge comme "un joyeux bordel, sans une émotion prédominante".

Les trois actrices doublent chacune une émotion de Vice-Versa 2, dans lequel elles peuvent s'en donner à cœur joie et explorer différentes nuances. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir aller à fond dans une émotion, qu'on ne pourrait pas jouer comme ça au cinéma, et de tout passer au prisme de cette émotion, d'avoir la joie, la peur...etc toutes ces émotions à jouer au travers de la tristesse". Lors d'une séance de doublage, chaque acteur est isolé pour jouer, seul, les scènes dans lequel le personnage intervient. "On est beaucoup dans le physique quand on fait du doublage", note Mélanie Laurent. "Mais ce que j'aime, c'est l'intimité proposée avec une petite cabine dans le noir avec la possibilité de faire ce qu'on veut avec son corps sans être jugée".

Dorothée Pousséo est une actrice de doublage reconnue, qui a prêté sa voix à des acteurs anglophones (Margot Robbie, les jumelles Olsen...) mais également joué dans plusieurs films d'animation (Vanellope dans Les mondes de Ralph, Adamaï dans Wakfu...). De son expérience, "en doublage animé, on peut pousser le curseur de ce jeu et aller dans un surjeu qui n'est habituellement pas permis à l'image, à part pour des acteurs comme Jim Carrey. Là, on peut complètement se lâcher, se mettre à crier, à faire des grimaces, c'est vrai qu'on a des tronches pas possible."

"On vieillit en ayant fait la paix avec toutes les petites filles qu'on était"

Et s'il fallait faire une suite à ce second opus de Vice Versa, quelle émotion prédominerait à l'âge adulte ? Mélanie Laurent (Dégoût) l'admet, "tout le problème de l'âge adulte c'est de réussir à garder la joie et la légèreté le plus possible, surtout lorsqu'on est maman. Il y a une émotion qui est très belle, c'est l'envie d'être un peu plus spirituelle peut-être, de se dégager de cette anxiété permanente. La sérénité serait une belle émotion. Il y a quelque chose dans le passage adulte et dans la maturité qui est très agréable : vieillir en se trouvant sereine et en ayant fait la paix avec toutes les petites filles qu'on était à l'époque c'est très noble et très agréable !"

En parallèle de la sortie de Vice-Versa 2, les acteurs de doublage français s'inquiètent de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, qui pourrait réutiliser leurs voix sans leur consentement ou doubler directement des personnages de manière artificielle en traduisant, clonant, synthétisant des textes et des voix. Une campagne TouchePasMaVF, à laquelle Dorothée Pousséo, a d'ailleurs été lancée pour sensibiliser le public.

"L'IA est là pour nous aider dans les tâches chiantes et difficiles, pas dans notre création"

De son côté, Marilou Berry se dit "paradoxalement pas plus inquiète que ça. Tout ça va retomber lorsqu'il y aura une législation", estime l'actrice. "L'intelligence artificielle est un robot, il se nourrit de choses existantes. Il va y avoir une réglementation, l'IA est là pour nous aider dans des tâches chiantes et difficiles, pas dans notre création. Je pense que ça va très vite se mettre en place et je ne suis pas inquiète, même si je comprends les peurs et les angoisses. Dans cinq ans, on en rigole." Et à Dorothée Pousséo de conclure : "J'espère oui. Votez Marilou !"