WhatsApp ajoute des codes secrets à son application, voici comment les activer pour protéger vos messages sensibles

WhatsApp a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité de vos messages les plus sensibles. Découvrez les codes secrets au sein de l'application et comment les utiliser.

Des codes secrets ajoutés à WhatsApp pour protéger vos conversations les plus secrètes. Voilà la nouvelle promesse de Meta au sein de leur plus célèbre application de discussion. L'entreprise a dévoilé cette nouvelle fonctionnalité sur son blog officiel il y a quelques semaines : il devient possible de masquer vos discussions derrière un mot de passe préalablement crée.

Comment cela fonctionne concrètement ? Rendez-vous sur l'une de vos conversations WhatsApp que vous souhaitez masquer à votre entourage. En cliquant sur la photo de votre interlocuteur, vous trouverez l'option "verrouillage de la discussion". Jusqu'ici, cette dernière exigeait une empreinte digitale pour pouvoir être débloquée. Il est désormais possible d'utiliser un code secret ou la reconnaissance faciale pour masquer la discussion en question !

Une fois le verrouillage de la discussion activé, vous devrez montrer votre visage ou rentrer le code secret que vous aurez crée pour pouvoir y accéder. Ce dernier peut être composé de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux et même d'emojis ! Nous vous conseillons, bien évidemment, d'utiliser des codes assez élaborés pour ne pas qu'on puisse les deviner.

Cette option offre une très bonne protection à vos conversations WhatsApp. Si une personne parvient à mettre la main sur votre téléphone, il lui sera impossible d'accéder à vos conversations verrouillées à moins de disposer du code que vous avez établi au préalable. Cela vous garantit une protection supplémentaire concernant vos discussions les plus privées !

Il y a quelques mois, WhatsApp dévoilait déjà une option de protection pour vos conversations avec Chat Lock. Cette option, disponible depuis plusieurs mises à jour, permet déjà de verrouiller vos discussions derrière une empreinte digitale. Une option encore plus sécurisée et déjà utilisable au sein de l'application.