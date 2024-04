Etre payé pour regarder simplement des vidéos, c'est désormais possible et accessible à tous

Vous avez bien lu : cette appli permet à ses utilisateurs de gagner de l'argent facilement. Il suffit de regarder des vidéos !

TikTok, vous connaissez ? L'application de vidéos courtes et virales est un véritable carton depuis son lancement en France et à l'international. Son principe est pourtant très simple : les utilisateurs filment ce qu'ils désirent et postent leurs vidéos sur l'application, où d'autres utilisateurs peuvent réagir en commentant ou en likant. Un concept qui n'est pas sans rappeler l'ancienne application Vine ou encore Instagram.

Pourtant, TikTok est sous le feu de nombreuses critiques depuis son apparition. Bon nombre de personnes déplorent le côté très "consommateur" de l'application qui permet d'enchainer pendant des heures le visionnage d'une multitude de courtes vidéos. Cela aurait notamment un impact sur le quotidien, les nuits et la capacité de concentration des utilisateurs et notamment le public le plus jeune de l'application.

D'aucuns seraient alors tentés de qualifier TikTok d'application faisant perdre du temps et notamment du temps de cerveau disponible à ses utilisateurs. Mais s'il était désormais possible de transformer toutes ces heures de visionnages de vidéos en argent ? C'est ce que propose la nouvelle application "TikTok Lite". Sur sa page de description, l'application invite ses utilisateurs à explorer et soutenir les créateurs de vidéos.

Comment fonctionne TikTok Lite ? L'application ressemble énormément à sa grande soeur, mais en version plus épurée et légère en consommation de données (d'où son appellation "lite"). La grande différence réside dans un système de récompenses en fonction de votre activité sur l'application. Plus vous utilisez TikTok Lite et êtes actif dessus, plus vous êtes susceptible de récolter des points. Aimer trois vidéos différentes rapporte par exemple 150 points tandis que l'accumulation de 25 minutes de visionnage de vidéos vous rapporte jusqu'à 4200 points. A titre d'exemple, 300 points sur l'application TikTok Lite représente 0,003 centimes d'euros. Il va donc falloir regarder beaucoup de vidéos avant de pouvoir vous enrichir !

Les utilisateurs peuvent ensuite échanger leurs points contre des chèques-cadeaux Amazon d'une valeur allant jusqu'à 500 euros. Ce système n'est cependant disponible que sur mobile Android et pour les personnes de plus de 18 ans qui peuvent prouver leur identité (au moyen d'un document officiel).

Si cette nouvelle application fait le bonheur de ses utilisateurs, elle représente tout de même un pied de nez à l'Union Européenne. Cette dernière s'agite depuis plusieurs mois contre l'influence de TikTok sur les plus jeunes et leur temps d'écran. Lancer une application qui encourage à visionner des vidéos pendant des heures ne risque certainement pas de leur plaire.