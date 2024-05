Test du Motorola Edge 50 Pro : un smartphone milieu de gamme qui a tout d'un grand... ou presque

L'année 2024 est l'une des plus riches pour Motorola qui propose trois téléphones à prix variés. Son smartphone milieu de gamme est le premier doté d'un écran certifié Pantone. Découvrez notre test du Motorola Edge 50 Pro.

Le Motorola Edge 50 Pro se place au milieu d’une gamme de trois smartphones. Difficile de faire sa place entre le modèle plus abordable, le Motorola Edge 50 Fusion et le plus haut de gamme à savoir le modèle Ultra. Toutefois, il a des arguments à faire valoir et se penche davantage sur un positionnement haut de gamme.

Son prix de 699 euros reste raisonnable et moins cher que son prédécesseur à sa sortie, de quoi faire de lui la star de cette nouvelle famille ? C’est ce que nous allons tenter d’éclaircir en vous proposant notre test du Motorola Edge 50 Pro.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Motorola Edge 50 Pro Un écran lumineux

Bonnes capacités photos et capteur selfie efficace

et capteur selfie efficace La recharge très rapide qui permet de faire le plein en moins de 30 minutes

qui permet de faire le plein en moins de 30 minutes Très bon rapport qualité/prix Quelques latences avec l'appareil photo

Seulement trois ans de mises à jour

L'ultra grand angle accuse des faiblesses en basse luminosité

Un design déjà vu mais on apprécie les finitions

L'esthétique, c'est un point important sur lequel Motorola mise beaucoup. Ainsi, la firme se décline en trois coloris bien distincts : en noir cendré avec un matériau en cuir végétal ou bien sous des couleurs lavandes et blanc navré pour un châssis en acétate. Pour notre test, nous avons eu l'occasion d’avoir entre les mains le modèle blanc nacré. Manipuler le Motorola 50 Edge Pro a été un réel plaisir tant pour ces finitions agréables que pour sa résistance aux traces de doigts.

En parlant de finitions, comme pour son prédécesseur le Motorola Edge 40, l’entreprise américaine mise encore une nouvelle fois sur des bordures incurvées et le confort de ces utilisateurs. Malgré le fait que le téléphone cache une épaisseur de 8,2mm, loin des minimales d'autres smartphones sur le marché, le nouveau smartphone de Motorola épouse parfaitement la paume de la main. Son poids de 186g en fait également un smartphone léger.

Le design s'inspire des anciens smartphones de la marque avec des bords incurvées © Nathan Gofron

Du côté des capteurs photos, l’intégration d’un bloc est bien pensé pour protéger d’éventuelles poussières. Une approche pensée comme les téléphones Samsung et Oppo. Bien qu’il soit légèrement épais au moment de le poser sur une surface plane, la coque dorsale incurvée rend l’expérience de prise en main très agréable.

Comme c’était le cas pour les autres modèles, le Motorola Edge 50 Pro est conçu pour résister aux chocs. Il est certifié IP68, ce qui lui permet de fonctionner malgré la pluie et doté d'une bonne résistance aux chocs avec son écran doté d'un verre Gorilla Glass.

Toutefois, on peut émettre une réserve concernant l'absence d’un port MicroSD. Il faudra se contenter des 512 Go de stockage dont dispose l'appareil, ce qui est peut s'avérer amplement suffisant.

Un écran OLED haut en couleurs

Contrairement à la mode des écrans plats sur le marché, le Motorola Edge 50 Pro arbore une dalle Oled incurvée. On profite ainsi d’un écran de 6,7 pouces offrant une résolution de 2712 x 1120 pixels, en légère hausse par rapport au Edge 40. Le taux de rafraîchissement quant à lui peut monter jusqu’à 144 Hz. Côté luminosité, la dalle revendique un pic allant jusqu’à 2000 nits, ce qui donne un rendu assez agréable en toutes circonstances. Motorola a particulièrement bien travaillé la colorimétrie. Le Edge 50 Pro profite d'une certification "Validé Pantone" pour son écran tout comme son module photo afin de lui garantir des couleurs riches. C’est la première fois qu’un smartphone de la marque dispose de cette technologie et cette collaboration avec l’entreprise semble lui réussir.

Le Motorola Edge 50 Pro bénéficie d'une écran lumineux et la prise en main est confortable © Nathan Gofron

Au niveau de la personnalisation des couleurs, l'utilisateur peut ainsi choisir entre 3 réglages (couleurs éclatantes, naturelles et lumineuses) pour l’affichage des couleurs. Ensuite, vous pouvez adapter la température de couleur avec trois pré-réglages (par défaut, chaude, froide) ou la personnaliser. Le Motorola Edge 50 Pro reste parfaitement lisible en plein soleil et de nuit, il s'adapte donc très vite à la luminosité extérieure. Nous n'avons constaté aucun problème en particulier concernant la lecture de l’affiche malgré les différentes conditions de luminosité.

Des performances en deçà des normales mais qui convient à l'usage quotidien

Petite surprise du côté de la puce puisque contrairement au modèle Pro de l’an dernier doté d’une Snapdragon 8 Gen 2, le Edge 50 pro fait un pas en arrière et c’est son modèle haut de gamme qui en retire les bénéfices. L'appareil est ainsi doté d’une puce gravée 4 nm, la Snapdragon 7 Gen 3, légèrement moins performante. Il peut compter sur 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Le maniement de l'interface quant à lui se révèle très fluide et nous n'avons pas rencontré le moindre ralentissement dans les manipulations.

C'est surtout en jeu que le Edge 50 Pro se différencie de son aîné, le Ultra. Les performances graphiques se révèlent moins bonnes mais l'on peut tout de même jouer dans des conditions correctes. Nous avons pu profiter de divers jeux à une cadence de 60 images par seconde avec un niveau de détails calé sur moyen, ce qui reste tout à fait jouable.

Le Motorola reste un bon compagnon de jeu © Nathan Gofron

Toutefois, nous pouvons émettre une réserve dès lors que l’appareil a tendance à chauffer, ce qui peut gêner la prise en main. Mais rien de bien méchant pour le smartphone qui se refroidit très vite.

Des photos globalement réussies et un mode portrait encourageant

Motorola compte bien passer à la vitesse supérieure à l'aide de sa nouvelle génération Edge 50. Certes le modèle milieu de gamme n’est pas le plus fourni en revanche, son bloc photo comprend non pas deux capteurs photos comme son prédécesseur mais bien trois capteurs photos. Le smartphone bénéficie d'un capteur principal assez classique de 50 mégapixels, assorti d'une optique à grande ouverture (f/1,4) et d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Il s’accompagne d’un d’un ultra grand-angle de 13 Mpx avec un mode macro, ainsi qu’un téléobjectif de 10 Mpx et un zoom optique x3.

Les trois capteurs photos offrent de nombreuses possibilités © Nathan Gofron

Le module grand-angle se montre convaincant notamment au niveau des colorimétrie et en présence d’une bonne luminosité, même si il n'atteint pas un niveau digne du récent Google Pixel 8. A noter tout de même une légère surexposition lors du traitement des images mais rien qui ne dénature la scène.

De son côté, le mode ultra grand angle malgré son petit capteur produit des bons résultats dans l’ensemble et surtout en plein jour. Toutefois, le format perd forcément en détails et reflète moins bien la lumière.

© Nathan Gofron

© Nathan Gofron

© Nathan Gofron

© Nathan Gofron

Le mode portrait, également disponible, semble être le point moins maîtrisé par l’appareil. Ce dernier a du mal à trouver l’autofocus et à calculer les distances afin d’obtenir de faire la précision sur un point en particulier. Toutefois, la qualité est au rendez-vous lorsque tout fonctionne.

Au niveau des selfies, le capteur de 50 Mpx est plutôt efficace. Les détails sont bien marqués et la netteté est bonne. Le fond de l’image quant à lui est flouté, on l’appelle plus communément “bokeh”. Attention tout de même, certains détails de l’image peuvent parfois être approximatifs, ce qui n’enlève en rien le côté pratique de l’option.

© Nathan Gofron

Très souvent, les défauts visibles la journée ont tendance à s’accentuer la nuit en raison de la faible luminosité. Pour autant, le capteur principal conserve un bon niveau et il le doit en grande partie à son ouverture f/1,4. En revanche, l’ultra grand angle tout comme le téléobjectif rencontrent des difficultés et le lissage bien marqué ne peut pas être écarté.

© Nathan Gofron

© Nathan Gofron

Des vidéos de haute qualité mais ça pèche un peu au niveau stabilisation

Le nouveau smartphone Motorola propose de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 6à images par seconde. Les résultats sont convaincants et la qualité des vidéos prises est bonne. Le smartphone propose quelques options créatives telles que la double capture vidéo notamment. A noter tout de même que l’option de stabilisation pourrait être améliorée pour éviter d’avoir des problèmes de mise au point comme ressentis lors de nos prises de vues.

Une autonomie qui ne sort pas du lot mais sa charge est prodigieuse

Concernant l’autonomie, elle est plus petite que la majorité des smartphones sur le marché dotés d’une puissance de 5000 mAh. Le Motorola Edge 50 Pro embarque une batterie de 4500 mAh qui tient tout de même une longue journée d’utilisation. Débranché aux environs de 8h du matin, le smartphone affichait encore une batterie de 45% aux alentours de 19h. La marque semble avoir trouvé le bon compromis avec la puce Snapdragon 7 Gen 3.

Le Motorola est livré avec une coque incurvée et un chargeur de 125 W très efficace © Nathan Gofron

Côté charge, Motorola se veut complet et c’est véritablement son point fort. Livré avec son bloc ultra rapide de 125 W, la technologie TurboPower permet à l’appareil de faire le plein en moins de 30 minutes, un temps bien plus qu’honorable. Toutefois, l’appareil chauffe un peu durant la charge mais cela reste très raisonnable. Plutôt rare encore, sur le marché du haut de gamme, l’Edge 50 Pro est compatible avec la charge sans-fil (à 50W), et même avec la charge inversée à 10 W. Sur ce point, il est donc sans compromis.

Une connexion réseau et des communications bien audibles

Le Motorola Edge 50 Pro est doté d’une puce compatible avec le réseau Wi-Fi 6E contrairement à beaucoup de smartphones haut de gamme sur le marché, dont le récent iPhone 15. L’appareil est également associé à un Bluetooth 5.4 et compatible avec les réseaux 4G et 5G. Aucune perte de connexion avec forfait 4G n'a été constatée lors de la période de notre test. Quant aux communications, elles étaient toutes de bonnes qualités et audibles pour nos interlocuteurs peu importe le bruit et l’endroit où nous nous trouvions.

Notre conclusion au test du Motorola 50 Edge Pro

Le Motorola Edge 50 Pro propose une belle prestation pour un smartphone de cette tranche de prix. Il ne lui en faut pas beaucoup pour se faire une place dans le marché du haut de gamme. Sur de nombreux points, l'appareil impressionne, notamment au niveau de son écran lumineux et de sa qualité photo. Malgré le fait que sa batterie soit un peu en dessous des moyennes sur le marché, son point fort réside dans sa proposition d'une charge ultra rapide qui permet à l'appareil de faire le plein d'autonomie en 25 minutes.

Nous le recommandons à ceux qui recherchent un téléphone complet et aux amateurs de design à courbures ne voulant pas se ruiner pour autant. Toutefois si vous souhaitez gagner en performance et en qualité photo, il sera préférable d'opter pour le Motorola Edge 50 Ultra. Il faudra compter tout de même 300 euros de plus.