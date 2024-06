Test du Huawei Pura 70 Ultra : tout simplement le meilleur photophone

En lançant son dernier Pura 70 Ultra en France, Huawei entend bien séduire de nouveau ses anciens fans. La marque a tout donné sur un segment bien particulier : la photographie. Découvrez notre test.

Dire que Huawei a connu une sacrée traversée du désert tient de l'euphémisme. La marque chinoise était largement plébiscitée par de nombreux utilisateurs il y a une dizaine d'années, au point de commencer à faire de l'ombre aux géants que sont Samsung et Apple. Forts d'excellents smartphones comme le P30 Pro, Huawei se faisait, petit à petit, sa place parmi les grands du marché.

La suite est malheureusement plus que connue : suite à un ban des Etats-Unis, Huawei est interdit d'utiliser des services liés à Google ainsi que des puces fabriqués par des constructeurs et américains. S'en suit alors une terrible chute des ventes de la compagnie dans le domaine des smartphones, notamment en Europe.

Huawei continue cependant de proposer régulièrement de nouveaux téléphones en mettant l'accent sur sa spécialité de toujours : la photographie. Ainsi, la firme a récemment dévoilé son nouveau grand fleuron : le Huawei Pura 70 Ultra. Dès sa sortie, le téléphone s'est imposé en tête des classements de laboratoire spécialisés en photo, que ce soit pour ses capacités globales, son zoom ou ses portraits. Nous avons voulu vérifier si le Huawei Pura 70 Ultra était vraiment aussi excellent en photo, mais également s'il s'agit d'un bon téléphone sans le Google Play Store disponible dessus.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Huawei Pura 70 Ultra Excellentes capacités pour la photo

La recharge très rapide avec un chargeur 100 W inclus

avec un chargeur 100 W inclus On ne ressent pas le manque du Google Play Store

Un écran plaisant à utiliser et très lumineux Incertitudes sur le nombre de mises à jour prévues

L'audio manque clairement de punch

Une certaine chauffe lorsque le Pura 70 Ultra est très sollicité

Un design qui ne laisse pas indifférent

Difficile de passer à côté du design du Huawei Pura 70 Ultra. Sa dénomination "ultra" se ressent jusque dans les différents choix de son design. Le téléphone est assez massif en main et son dos en cuir donne le ton d'un vrai téléphone haut de gamme. Ce revêtement a cependant plusieurs gros avantages : elle s'avère très agréable au toucher tout en permettant une bonne prise en main. Elle évite également de retenir toute trace de doigts lors de vos manipulations.

© Julian Madiot / Huawei

Le bloc photo du Huawei 70 Pura Ultra est... Très volumineux. Ce dernier occupe une grande place du dos du smartphone afin d'y abriter les différents capteurs de l'appareil. La prise en main reste cependant plutôt bonne au quotidien puisque nos doigts et pouces atterrissent juste en dessous du bloc, même lors d'une prise à deux mains où nos index et majeurs ont tendance à se positionner sur la petite partie métallisée en dessous.

A l'inverse, les tranches du Huawei Pura 70 Ultra sont en aluminium bien brillant et susceptible de retenir quelques traces de doigts au quotidien. Si le bouton d'alimentation tombe bien sous le pouce, ce n'est malheureusement pas trop le cas pour les boutons de volume qui se situent au dessus et un peu trop haut pour être facilement atteignables lorsqu'on utilise le smartphone à une main.

A l'avant, le Huawei Pura 70 Ultra dispose d'une jolie dalle de 6,8 pouces avec une caméra selfie placée au centre supérieur de l'écran. Les bordures sont très fines et symétriques, ce qui donne une belle esthétique au Pura 70 Ultra.

Un écran aussi fluide que lumineux

Difficile de faire la fine bouche devant l'écran du Huawei Pura 70 Ultra. Le smartphone haut de gamme de la firme dispose d'une dalle OLED capable d'afficher de vos contenus avec des couleurs extrêmement vives ainsi que des noirs profonds.

Côté luminosité, il y a de quoi faire. Huawei a doté son Pura 70 Ultra d'un pic de luminosité maximale de 2500 nits. A titre de comparaison, le dernier Samsung Galaxy S24 Ultra atteint les 2600 nits et l'iPhone 15 Pro Max touche les 2000 nits. Le score du Huawei Pura 70 Ultra reste donc très honorable et vous n'aurez aucun mal à consulter vos contenus préférés même en plein soleil. La luminosité automatique est également très réactive et s'adapte rapidement à votre environnement pour ne pas trop vous éblouir ou, à l'inverse, vous donner suffisamment de lumière pour visualiser votre écran.

L'écran du Huawei Pura 70 Ultra est plaisant à utiliser. © Huawei / Julian Madiot

L'écran du Huawei Pura 70 Ultra est également très fluide pour ses animations. La dalle du téléphone dispose d'un taux de rafraichissement adaptatif pouvant osciller entre 1 et 120 Hz en fonction de ce qui est affiché à l'écran. De quoi disposer d'une fluidité exemplaire, notamment au sein de vos jeux vidéo préférés, ou de redescendre à 1 pixel lorsque votre téléphone est en veille avec un mode "toujours allumé".

Huawei a fait un joli travail avec l'écran du Pura 70 Ultra. Ce dernier réagit parfaitement aux différentes conditions de lumière autour du téléphone et adapte parfaitement son taux de rafraichissement au contenu affiché à l'écran. On lui reprochera uniquement son capteur d'empreintes qui, s'il répond plutôt bien, est situé bien trop proche du bord inférieur de l'écran pour être facile à utiliser au quotidien.

De grosses performances et une chauffe maitrisée

Ban des USA oblige, Huawei ne peut utiliser les célèbres puces Snapdragon de l'entreprise Qualcomm. Le Huawei Pura 70 Ultra est donc pourvu d'un processeur Kirin 9010 pour gérer vos applications et opérations. Ce dernier réalise tout ce qu'on lui demande au quotidien, même lorsque de multiples applications sont ouvertes en même temps et que l'on souhaite jongler entre elles.

Côté jeux vidéo, le Huawei Pura 70 Ultra souffle le chaud et le froid, mais surtout le chaud. Le smartphone de Huawei gère très bien des applications gourmandes en ressources comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact qui tournent parfaitement avec les graphismes poussés à fond et le maximum de FPS disponibles. Une chauffe du téléphone se fait cependant ressentir après quelques minutes de jeu, mais rien qui n'empêche une manipulation longue pendant vos parties.

Les jeux les plus gourmands tournent très bien sur le Huawei Pura 70 Ultra. © Linternaute / Julian Madiot

Un point important à noter : si l'un de vos jeux comporte des micro-transactions, vous ne pourrez les payer au sein de l'application. Le Huawei Pura 70 Ultra ne pouvant atteindre les serveurs du Google Play Store, vous ne pourrez pas acheter de monnaie pour votre jeu favori.

Logiciel : ce ne sont pas les applications Google que vous cherchez

En lisant le test d'un téléphone Huawei, vous devez certainement vous poser une question : "puis-je avoir mes applications Google dessus ?". Une question légitime et que l'on a pas cessé d'entendre de la part de notre entourage pendant notre semaine de test.

La réponse est oui... Et non. Ne pouvant disposer du Google Play Store, Huawei a crée sa propre boutique d'applications : AppGallery. Cette dernière permet de retrouver de nombreuses applications classiques comme Facebook ou Instagram. Il existe cependant une solution bien meilleure et mise en avant par le constructeur depuis quelques mois : le Aurora Store. Très ressemblant au Google Play Store, cette boutique alternative permet de retrouver l'ensemble de vos applications préférées et de les mettre à jour très facilement comme si vous disposiez de n'importe quel téléphone Android.

Lors de notre semaine de test, nous n'avons manqué d'aucune application en particulier. Gmail, Google Chat, Google Agenda... Nous disposions de l'ensemble de nos applications favorites à une seule exception : impossible de jumeler une Google Pixel Watch avec notre Huawei Pura 70 Ultra, mais aucune réelle surprise ici. Alors que nous pensions ne pas pouvoir profiter de Google Maps, ce dernier fonctionne totalement et nous permet de consulter les lieux proches ainsi que des itinéraires.

Les applications sont faciles à installer et à mettre à jour même sans le Google Play Store © Linternaute / Julian Madiot

Il y a cependant un point noir à noter : le Huawei Pura 70 Ultra est toujours bloqué à Android 12 (alors que la majorité des téléphones récents disposent d'Android 14 et que la version 15 sera prochainement disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes). Un retard assez inquiétant doublé d'un certain flou sur le nombre d'années de mises à jour prévues pour l'appareil.

Une qualité photo qui surprend de près comme de loin

Vous cherchez le meilleur smartphone pour réaliser des photographies ? Votre quête touche à sa fin. Voilà comment l'on pourrait résumer les performances du Huawei Pura 70 Ultra concernant la photo. Doté d'un (gigantesque) capteur photo de un pouce, le smartphone haut de gamme de Huawei brille dans quasiment toutes les circonstances. Les détails sont nombreux, même lorsque l'on zoome dans un cliché déjà effectué et nous n'observons aucun mouvement de flou ou bruit numérique pouvant détériorer la qualité de l'image. Le piqué est très bon et les couleurs sont bien restituées. Ajoutez à cela une application "appareil photo" qui se déclenche très rapidement et le Huawei Pura 70 Ultra s'impose comme l'un, si ce n'est le meilleur smartphone pour les photos de jour.

Le Huawei Pura 70 Ultra est équipé d'un téléobjectif pouvant zoomer jusqu'en x3,5 de façon optique et allant jusqu'à x100 en traitement numérique. L'utilisation du zoom sur le Pura 70 Ultra s'avère étonnamment plaisante. Là où de nombreux smartphones perdent beaucoup en qualité lors d'un zoom x3 ou x10, les clichés réalisés avec le Pura 70 Ultra restent très bons. On dénotera cependant une colorimétrie parfois approximative et qui a tendance à "blanchir" nos photos au fur et à mesure que l'on zoome dans la scène.

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Le mode portrait d'un smartphone permet généralement d'appliquer un flou gaussien dans l'arrière plan d'un cliché. Cela permet de faire ressortir un sujet particulier à condition que le téléphone gère avec précision les petits détails à détourer comme les cheveux, les poils ou la végétation. Le Huawei Pura 70 Ultra s'en sort avec brio et parvient à délimiter quasi parfaitement notre sujet afin d'appliquer un flou en arrière plan. Les mèches de cheveux les plus fines s'avèrent cependant parfois floutées, mais il faudrait vraiment faire la fine bouche pour s'en contrarier.

Le mode portrait du Huawei Pura 70 Ultra délivre de très bons rendus. © Linternaute / Julian Madiot

L'ultra grand angle s'en sort également plutôt bien et parvient à capturer bon nombre de petits détails au quotidien et lorsque la luminosité ambiante est bonne. On remarquera tout de même de légères pertes de qualités sur certains clichés ainsi que des couleurs parfois moins naturelles, mais le résultat reste globalement très bon.

C'est généralement de nuit que l'on ressent la différence sur la qualité photo entre un bon et un mauvais smartphone. Bonne nouvelle : le Pura 70 Ultra s'en sort avec les honneurs sur ce segment. Même lorsque le téléphone manque de luminosité, son capteur va parvenir à capturer suffisamment de lumière ou à en générer pour restituer un cliché totalement exploitable.

Un son correct mais qui manque de punch

Le Huawei Pura 70 Ultra est muni de haut-parleurs de plutôt bonne facture. Les appels sont parfaitement audibles, que l'on colle l'appareil à son oreille ou que l'on utilise le mode "haut-parleur" pour écouter nos conversations. De même, les musiques diffusées directement depuis le smartphone sont agréables à écouter. Le Huawei Pura 70 Ultra a cependant tendance à rapidement étouffer le son dès lors que le volume devient trop élevé et ne pourra donc pas vraiment remplacer une potentielle enceinte audio.

A l'inverse, nous avons été relativement déçus lors de l'utilisation d'écouteurs Bluetooth. Nous avons apparaillé le Huawei Pura 70 Ultra à des AirPods 3, des AirPods Pro 2 et des Nothing Ear (2024) et nous obtenons un résultat très timide lors de nos écoutes. Il nous fallait pousser le son du téléphone à fond pour pouvoir entendre correctement nos musiques et contenus audio sur Spotify et YouTube.

Une très bonne autonomie pour une recharge efficace

Huawei a doté son Pura 70 Ultra d'une grosse batterie de 5200 mAh qui, sur le papier, devrait lui conférer une très bonne autonomie. Débranché vers 8h et utilisé comme smartphone principal, notre exemplaire de test affichait encore plus de 50% de batterie 10h plus tard. Une bonne performance qui permet au Pura 70 Ultra d'être pleinement sollicité pendant une journée d'utilisation classique. Les "power users" qui enchainent les parties de jeux vidéo et autres applications très gourmandes devront potentiellement passer par une petite recharge pour tenir jusqu'au soir.

La recharge du Huawei Pura 70 Ultra n'est cependant pas un problème. Il s'agit même d'un autre très bon point du téléphone qui est compatible avec une recharge allant jusqu'à 100 W en filaire et 80 W en sans fil. Des chiffres impressionnants qui permettent de charger pleinement le téléphone en un peu moins de 50 minutes pendant nos tests. Comble du bonheur : le chargeur de 100 W avec son bloc est fourni dans la boite !

Des communications claires mais cantonnées à la 4G

Nous avons pu utiliser le Huawei Pura 70 Ultra comme téléphone principal pendant plus de deux semaines. Lors de nos différents appels, nous n'avons relevé aucun problème de réseau ou de difficulté pour se faire entendre de nos interlocuteurs. Il convient cependant de noter que le Huawei Pura 70 Ultra n'est pas compatible avec les réseaux de communication 5G.

Côté connectivité, nous avons déjà évoqué les quelques problèmes lorsque nous avons voulu utiliser des appareils de Google avec le Huawei Pura 70 Ultra. Pour nos autres équipements (enceinte JBL, écouteurs Android, AirPods...), nous n'avons pas relevé d'éventuels soucis.

Notre conclusion au test du Huawei Pura 70 Ultra

Ce test du Huawei Pura 70 Ultra était une première pour nous : tester un smartphone Huawei depuis le ban de la marque aux US. Si nous avions quelques craintes quant aux manque des applications Google, ces dernières ont rapidement été balayées grâce à l'utilisation du Aurora Store qui s'impose comme une vraie solution équivalente au Google Play Store.

Le Huawei Pura 70 Ultra en impose surtout de par son volet photo. Capable de surpasser les capacités des derniers Samsung Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max, le téléphone haut de gamme de Huawei s'impose sans soucis comme le meilleur photophone du marché à l'heure actuelle. Ajoutez à cela une bonne prise en main avec son cuir rigide et son écran de très bonne qualité, et vous obtenez un excellent smartphone.

Côté déceptions, nous évoquerons tout de même nos inquiétudes quant au nombre de mises à jour de sécurité prévues par le constructeur ainsi que le fait que le Huawei Pura 70 Ultra tourne encore sous Android 12 sorti il y a plus de deux ans ! Enfin, l'impossibilité de profiter de micro-transactions au sein de nos applications préférées ainsi que la chauffe prononcée sur certains jeux restent assez gênants pour les plus gamers.