Xiaomi Redmi 13 : le smartphone au prix très abordable

Xiaomi dévoile en avant première la fiche technique et le prix de vente du Xiaomi Redmi 13 . Pour les consommateurs à petit budget, c'est sans doute la bonne affaire à saisir !

Plus d'un an après la sortie de son Redmi 12 en mars 2023, l'entreprise d'électronique chinoise Xiaomi sonne le retour en fanfare de sa gamme. Dans un communiqué publié par la marque mercredi 5 juin 2024, c'est bien le nouveau successeur de la gamme Redmi qui vient d’être dévoilé aux consommateurs. Vendu à moins de 200 euros, le Xiaomi Redmi 13 compte bien s’imposer comme le smartphone le plus abordable sur le marché. Et ce ne sont pas ces caractéristiques techniques qui vont en dire le contraire.

C'est une grande première pour la série des Redmi, le nouveau modèle de cette année intègre un capteur photo inédit de 108 Mégapixels contre 52 Mégapixels pour le Redmi 12. Équipé d’un zoom x3 intégré et d’un capteur frontal de 13 Mégapixels, la marque entend proposer une expérience photographique encore plus poussée pour ces consommateurs.

Du côté de l’écran ça ne bouge pas, le Redmi 13 est équipé d’un grand écran Full HD+ de 6,70 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un verre de protection certifié IP53. Au niveau des performances, le Redmi 13 est doté d’une puce MediaTek Helio G91-Ultra offrant une belle évolution par rapport à la puce MediaTek Helio G88 embarquée sur le Redmi 12. Il dispose de 8 Go de Ram et de 256 Go d’espace de stockage pouvant être étendu à 1 To grâce à son emplacement carte SD. La batterie quant à elle s’adjuge 5030 mAh et un chargeur rapide de 33 W. De quoi offrir une autonomie complète en un peu plus d’une heure.

Notez que le téléphone portable est déjà disponible sur plusieurs sites de revente en ligne. Son prix est plus bas que celui initialement prévu, conséquence d'une baisse de performances en matière de stockage. Attention tout de même, les expéditeurs ne sont pas français et la livraison risque d'engendrer des frais et des délais supplémentaires.

Si vous souhaitez vous procurer le dernier smartphone de la gamme dans les temps, il faudra tout de même patienter avant la date de sortie officielle prévue le 11 juin 2024. Le Redmi 13 sera commercialisé en France à partir de 199 euros et disponible en trois modèles de couleurs différentes à savoir noir, bleu et rose.