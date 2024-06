iOS 18 : comment disposer de la version bêta sur iPhone

Actuellement en cours de test, la mise à jour iOS 18 s'adjuge une version bêta. On vous explique le processus pour la télécharger : c'est à vos risques et périls !

La keynote d'ouverture de la WWDC a été l'occasion pour Apple de dévoiler une liste complète des nouveautés à la fois logicielles et matérielles. L'événement qui s'était déroulé dans la soirée du 10 juin 2024 a été placé sous le signe de l'Intelligence Artificielle, plus communément appelé "Apple Intelligence".

La mise à jour du système d'exploitation iOS 18 était sans aucun doute l'une des annonces les plus attendues par les utilisateurs. Bonne nouvelle ! Le PDG Tim Cook en personne a annoncé, dans la foulée des annonces de la conférence, la sortie de la version bêta pour les développeurs. Pour les curieux qui sont impatients de découvrir les nouvelles options que proposent la mise à jour iOS 18, sachez qu'il est possible d'en disposer dès maintenant.

Avant toute chose, sachez que l'installation de cette version comporte des risques. Il est conseillé d'attendre la version bêta publique qui sera disponible au mois de juillet 2024. D'autres précautions sont à prendre et elles ne sont pas à prendre à la légère. Dans un premier temps, vérifier si votre appareil est compatible avec la mise à jour iOS 18. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous :

Les iPhones compatibles avec iOS 18 :

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPhone XR

iPhone XS / iPhone XS Max

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / Mini iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / Mini iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max.

Après cela, il est préférable de lancer une sauvegarde de vos données sur iCloud que vous pourrez récupérer plus tard. De plus, il est vivement conseillé de faire usage d'un autre iPhone que celui du quotidien pour procéder à l'installation. Les risques de problèmes de bugs et de perte de données ne sont pas à exclure. Enfin, veillez à laisser assez d'espace libre sur votre iPhone pour éviter que ce dernier soit saturé au moment du téléchargement.

Pour finir, vous devrez vous inscrire au programme logiciel Apple bêta et vous créer un compte développeur. Sans cela, vous ne pourrez pas disposer sur la version bêta d'iOS 18. Une fois que toutes les précautions ont bien été suivies, vous pouvez procéder à l'installation de la version bêta d'iOS 18.

© Nathan Gofron

Le processus d'installation de la version Bêta iOS sur iPhone :

Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez le menu Général

Une fois arrivé dans le menu, cliquez sur Mise à jour logicielle et sélectionnez Mise à jour bêta

Activez ensuite la version bêta d'iOS 18 qui s'affiche sur votre l'écran et vous pourrez procéder au téléchargement.

Au moment de l'installation de la version finale d'iOS 18, il vous suffira de retourner dans ces mêmes réglages et de cocher l'option "Non" pour désactiver la version bêta. En attendant sa sortie prévue pour l'automne 2024, il est possible que des mises à jour vous soient demandées pour corriger d'éventuels bugs et ajouter des options.