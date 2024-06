Le Samsung Galaxy Z Fold 6 se dévoile complètement avant sa sortie

Toujours prévu pour cet été, le Samsung Galaxy Z Fold 6 voit la quasi totalité de ses caractéristiques fuiter sur le net.

Samsung a la fâcheuse réputation de régulièrement voir ses futurs produits fuiter sur le net. Il est extrêmement commun de voir les prochaines sorties de la marque sur X (formellement Twitter) plusieurs mois avant leur annonce officielle.

Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 ne font pas exception. Les prochains smartphones pliables de la marque coréenne ne cessent de voir leurs caractéristiques fuiter sur la toile. Qu'il s'agisse de leurs composants ou des prix, il n'y a désormais plus beaucoup de secrets autourant les futurs Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Commençons par les prix du Z Fold 6 ! Ces derniers seraient en hausse aux Etats-Unis et s'établiraient aux tarifs suivants :

Galaxy Z Fold6 (256 Go): 1899.99 dollars

Galaxy Z Fold6 (512 Go): 2019.99 dollars

Galaxy Z Fold6 (1 To): 2259.99 dollars

Design potentiel du Samsung Galaxy Z Fold 6 © OnLeaks

Une augmentation de 100 dollars sur chaque modèle à venir si l'on en croit ces informations qui proviennent de OnLeaks, célèbre leaker qui nous a régulièrement habitué à des informations plus que fiables ces dernières années. Il faudra cependant patienter un peu pour savoir si ces hausses de prix concerneront également les tarifs en Europe suite aux différentes taxes en cours de notre côté du globe.

OnLeaks ne s'arrête pas qu'aux prix puisque le leaker indique également que le Samsung Galaxy Z Fold 6 sera proposé en plusieurs coloris distincts que sont le bleu Navy, l'argent Shadow et le rose. Il est également indiqué que le prochain Z Fold 6 serait bien plus léger que son prédecesseur.