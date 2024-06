Galaxy Unpacked 2024 : une fuite révèle la date de l'événement de Samsung

Pressentie depuis des semaines pour le mois de juillet, la Galaxy Unpacked devrait se tenir le 10 juillet à en croire les rumeurs. Samsung pourrait y dévoiler, entre autres, le Z Fold 6, le Z Flip 6 et la Galaxy Ring.

Des événements de cette ampleur, Samsung est habitué à en offrir de temps en temps. Le premier de cette année 2024, placé sous le signe de l’intelligence artificielle, s'était déroulé le 17 janvier 2024. Baptisé “Galaxy Unpacked”, la conférence s’était notamment offerte le lancement de la nouvelle gamme de smartphones tant attendue : la série des Galaxy S24. A la suite de cela, beaucoup d’indices laissaient présager un deuxième rendez-vous pour les fans de technologie sans en préciser la date.

Et pourtant, ces derniers temps, les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes sur la toile et une date autour du 10 juillet sortait du lot .Et ça n’a pas tardé à se confirmer puisque le célèbre fuiteur Evan Blass a affirmé sur son compte X (anciennement Twitter) connaître la date de l’événement. Ainsi, la conférence Galaxy Unpacked devrait avoir lieu le 10 juillet 2024 à 15 heures (heure de la France métropolitaine). Un choix qui n’est pas laissé au hasard puisque la marque pourrait profiter des Jeux Olympiques à Paris, dont elle est également partenaire, pour lancer sa campagne de l'été.

Quels produits seront dévoilés lors de la Galaxy Unpacked ?

Fidèle à ses principes, le fabricant sud-coréen mise sur cette année 2024 pour sortir le grand jeu. Pas moins de sept produits devraient être dévoilés au grand public. Autant dire que la Galaxy Unpacked de ce mois de juillet 2024 sera l’une des plus fournies. Nous vous proposons un récapitulatif des annonces potentielles.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Exposée à des fuites sur la toile depuis de nombreuses semaines, la nouvelle gamme de smartphones pliants n'a plus de secret pour personne. Et pour cause, toutes les caractéristiques des Galaxy Z Fold 6 sont tombées. On prévoit une hausse de 100 euros pour chaque modèle, un design inspiré de son prédécesseur ou encore un poids bien plus léger.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Le prochain smartphone de la marque n'échappe pas non plus aux récentes rumeurs qui font rage sur Twitter. Un changement de conception pour l'écran pliant aurait été envisagé, ce qui lui donnerait davantage d'épaisseur. Le Galaxy Z Flip 6 pourrait également gagner en mémoire vive, dépassant ainsi les 8 Go de RAM des précédents Samsung Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Ring

Véritable petit bijou connecté, la bague de Samsung semble encore mystérieuse quant à ces caractéristiques. Aux dernières nouvelles, la Samsung Galaxy Ring devrait être disponible en neuf tailles tandis que son boîtier de recharge serait similaire à celui des écouteurs de la marque.

Pour en avoir le cœur net sur toutes les annonces et surprises que pourraient nous réserver Samsung, il faudra suivre avec attention la conférence le 10 juillet 2024.