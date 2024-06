Apple met fin à cette fonctionnalité un an après son lancement

Annoncé en grandes pompes lors de la WWDC de 2022, la fonction "Apple Pay Later" sera bientôt désactivée par la firme de Cupertino.

Si vous avez suivi la keynote Apple de la WWDC (Worldwide Developer Conference) en 2022, vous avez peut-être assisté à l'annonce d'une fonctionnalité très intéressante. Apple y avait présenté plusieurs nouveautés à venir avec iOS 16 et notamment la fonction "Apple Pay Later". Cette dernière permettait aux utilisateurs de Apple Pay de fractionner leurs paiements afin de régler les sommes en plusieurs fois. Malheureusement, cette fonctionnalité sera très bientôt désactivée.

Disponible uniquement au Etats-Unis en octobre 2023, Apple Pay Later permettait de réaliser des dettes au sein même du système d'Apple Pay et de régler vos achat en quatre paiements pouvant s'étaler sur six semaines.

Il y a quelques jours, Apple a annoncé une nouvelle possibilité pour les utilisateurs de Apple Pay. Cette dernière permettra aux consommateurs de réaliser plusieurs crédits à partir de leurs cartes de paiement et de leur appareil Apple. Cette nouvelle application sera donc la remplaçante de Apple Pay Later. La firme de Cupertino s'est exprimé sur le sujet auprès du site 9to5Mac : "plus tard dans l'année, les utilisateurs de différents pays pourront contracter des prêts à travers leurs cartes de crédit lorsqu'ils utilisent Apple Pay. Avec l'arrivée de cette nouvelle offre, nous ne proposerons bientôt plus la solution Apple Pay Later aux Etats-Unis."

Les utilisateurs qui disposent d'un paiement en plus fois déjà en cours avec Apple Pay Later ne verront bien évidemment pas leurs achats annulés. L'offre Apple Pay Later prendra fin dès lors que les paiements en plusieurs fois contractés seront bien terminés et réglés.