Voici pourquoi votre iPhone n'aura pas Apple Intelligence

Apple Intelligence va être réservé à un nombre restreint d'iPhone. En cause, l'espace de stockage insuffisant ne pourra pas contenir les nouveautés de la mise à jour IOS 18.

Ces derniers temps, le nouveau système Apple Intelligence fait beaucoup parler de lui. Après avoir été retardé en Europe en raison d'une incompatibilité de certaines options avec le Digital Markets Act (DMA), une nouvelle limitation cette fois technique frappe les usagers possédant un iPhone.

Dans la journée du lundi 24 juin 2024, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a révélé que certains iPhone, pourtant très récents, ne seront pas capables de prendre en charge les fonctionnalités du nouveau système d'IA développé par Apple. Ce sont donc les modèles d'iPhone 15 et 15 Plus qui sont impactés.

La raison est simple : la quantité de mémoire active (RAM) disponible sur ces deux modèles de smartphone n'est pas suffisante pour contenir les nouvelles options que proposent Apple Intelligence. "Le géant de la technologie a déterminé en interne il y a quelques mois que 8 Go de RAM étaient le minimum nécessaire pour exécuter Apple Intelligence", a expliqué Gurman dans sa newsletter Power On. Ainsi, les deux modèles d'iPhone 15 et iPhone 15 Plus équipés d'une RAM de 6 Go ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner Apple Intelligence.

C'est pourquoi il semblerait que la prochaine génération d'iPhone sera équipée de 8 Go de RAM minimum pour prendre en charge les nouvelles options proposées par le service d'Apple Intelligence. A en croire les affirmations du journaliste de Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait à augmenter la mémoire vive de l'iPhone 16 pour en faire un argument de vente non-négligeable. Affaire à suivre puisque la marque donne rendez-vous à tous les curieux en septembre 2024 pour assister à sa keynote de rentrée.