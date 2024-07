Recharger son téléphone sans consommer d'électricité, c'est désormais possible

Vous en avez assez de brancher votre téléphone en permanence ? Il existe désormais une solution bien plus originale !

Recharger son téléphone est un geste ancré dans le quotidien de nombreuses personnes. On estime qu'en moyenne, un possesseur de smartphone va recharger ce dernier une à deux fois par jour. Certaines personnes disposant d'un téléphone vraiment usé peuvent même aller jusqu'à recharger trois à quatre fois leur téléphone chaque jour !

De tels usages ont forcément un effet sur la batterie du téléphone, mais également sur votre facture d'électricité. De plus, il est généralement assez contraignant de brancher en permanence son appareil tant certains câbles de chargeurs peuvent être longs ou ennuyeux à transporter partout. Pour corriger cela, il est déjà possible de passer à la recharge sans-fil sur de nombreux téléphones modernes. Cette solution permet de s'affranchir d'un chargeur, mais consomme beaucoup d'électricité pour des charges généralement assez lentes.

Mais saviez-vous qu'il existe désormais un moyen de recharger son téléphone sans passer par un chargeur traditionnel et sans utiliser l'électricité de votre domicile ? Elle permet également de ne pas tomber en rade de batterie si jamais vous êtes loin d'une prise électrique ou que vous subissez une coupure de courant !

Beaucoup de Français s'équipent désormais d'un chargeur ou d'une batterie externe avec une fonction de recharge solaire. Le principe est simple : ces appareils vont se placer en extérieur, face aux rayons du soleil, afin de les absorber et de faire le plein de puissance. Vous pourrez alors vous en servir pour recharger votre téléphone où que vous soyez !

Les chargeurs solaires sont de plus en plus répandus sur le marché des chargeurs de téléphones et sur les sites d'e-commerce. L'entreprise Lidl propose notamment sa propre batterie externe de chez Silvercrest au tout petit prix de 12,99 euros en magasin. Il est également possible de trouver des équivalents du côté d'Amazon et de la Fnac si vous préférez le commerce en ligne.

Bien évidemment, un chargeur solaire a ses avantages comme ses inconvénients. Si ce dernier ne consomme pas votre électricité, il est néanmoins dépendant des rayons du soleil et donc de la météo pour fonctionner correctement. Assurez-vous donc d'être situé dans un endroit qui n'est pas trop nuageux, voire pluvieux, afin de recharger efficacement votre téléphone tous les jours !