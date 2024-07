Test du CMF Phone 1 : le petit téléphone à monter soi-même

Avec sa nouvelle filiale low-cost, le constructeur Nothing entend proposer de nouveaux appareils aux budgets les plus restreints. Nous avons pu tester leur premier CMF Phone 1, mais ce dernier ne nous a pas totalement convaincu.

Nothing a beau être un constructeur bien plus récent que Samsung, Apple ou Xiaomi, cela n'empêche pas la firme de se diversifier. Cette dernière a notamment crée la filiale "CMF by Nothing" afin de proposer des produits tech abordables. Avec son premier smartphone, le CMF Phone 1, le constructeur entend bien conquérir un nouveau marché : celui des petits budgets.

A l'instar des produits de chez Nothing, le CMF Phone 1 se repose avant tout sur un design unique et original. Nous avons pu essayer le premier téléphone de la filiale "low-cost" de Nothing pendant plusieurs jours afin de savoir s'il s'agit d'un téléphone intéressant pour son petit prix de 239 euros. Découvrez notre test du CMF Phone 1 en exclusivité pour Linternaute.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du CMF Phone 1 Un design original et qui repose sur une très bonne idée

et qui repose sur une très bonne idée Excellente autonomie

Performances assez surprenantes notamment pour les jeux vidéo

notamment pour les jeux vidéo Des photographies de jour correctes Retirer la coque du CMF Phone 1 s'avère compliqué

La qualité photo assez moyenne de nuit et lors des zooms

Recharge assez lente

Seulement trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour Android

Un design qui repose sur une idée originale

Nothing est une entreprise connue pour proposer des designs innovants avec ses produits tech qui tranchent clairement par rapport à d'autres constructeurs. Il est donc très facile de distinguer un smartphone de chez Nothing par rapport à un appareil Samsung ou Xiaomi par exemple.

Le CMF Phone 1 avec une coque noire. © Julian Madiot / Linternaute

Pour le premier téléphone de leur filiale "low-cost", les constructeurs de Nothing sont partis d'une idée assez originale : et si vous pouviez, vous-même, changer la couleur de votre téléphone ? C'est ainsi qu'est né le design du CMF Phone 1. Son dos tout en plastique abrite notamment plusieurs petites vis qui permettent de retenir le boitier du téléphone ainsi qu'une roue crantée sur la face inférieure droit de l'appareil. Cette petite roue ressort autant que le capteur photo afin de garder le téléphone utilisable sur une surface plane sans qu'il ne penche en permanence.

En retirant les vis et la roue crantée, il est alors possible de retirer entièrement le dos du CMF Phone 1. Si cela permet déjà de faire un peu de ménage à l'intérieur du téléphone pour enlever quelques poussières, c'est une idée surtout utile pour accéder à certains composants ou changer l'arrière de l'appareil avec une autre coque ! De quoi se créer le smartphone aux couleurs de son choix. Pour ce test, nous disposions de coques bleues, turquoises, noires et oranges. Nous avons donc mêlé plusieurs coques avec les vis et roues d'autres coques pour un résultat unique. Une idée très originale donc (mais qu'est-ce que l'on aurait aimé une coque transparente !).

Le CMF Phone 1 une fois dépourvu de sa coque arrière. © Julian Madiot / Linternaute

Malheureusement, dans la réalité, le retrait et ajout d'une coque est une vraie petite épreuve. Nous avons dû nous y mettre à deux pour retirer la coque de base du CMF Phone 1, et même ainsi, ce ne fût pas sans difficultés. Si l'idée de base de créer un boitier de smartphone interchangeable est bonne, l'exécution reste malheureusement trop compliquée et fait même craindre une certaine fragilité du boitier tant il faut parfois forcer pour réussir l'opération. Notons également qu'un téléphone aussi facile à ouvrir ne lui garantit qu'une protection IP52 contre la poussière et quelques gouttes de pluie, mais guère davantage.

Les tranches du CMF Phone 1 abritent un bouton d'allumage à droite et les boutons de volume sur la gauche. Ces derniers sont bien placés et répondent bien sous la pression aussi n'aurons-nous pas grand chose à redire dessus.

Même les accessoires du CMF Phone 1 sont originaux. © Julian Madiot / Linternaute

L'avant du CMF Phone 1 abrite une dalle AMOLED de 6,67 pouces sur laquelle repose la caméra selfie placée au centre. Les bordures sont malheureusement asymétriques (un poil plus épaisses sur la tranche inférieure) mais reste suffisamment discrètes comparées à d'autres concurrents de chez Samsung ou Xiaomi.

Au global, la prise en main du CMF Phone 1 reste excellente. L'appareil n'est ni trop lourd, ni trop léger et s'avère suffisamment compact pour rentrer dans une poche, mais également assez grand pour profiter de vos contenus.

Un écran très bon, mais si peu réactif

L'écran du CMF Phone 1 est donc une dalle AMOLED de 6,67 pouces capable d'afficher plus de 2,5 millions de pixels selon la marque. Cela permet d'afficher des contenus vibrants de détails et de couleurs. Qu'il s'agisse d'un film sur Netflix, d'une vidéo sur YouTube, d'un jeu vidéo aux nombreux petits effets ou même d'une simple photo avec de riches détails, l'écran du CMF Phone 1 est très bon. Dans les paramètres du téléphone, il est possible de sélectionner deux modes de couleurs :

Actif, qui va surexposer les couleurs.

Normale, qui va davantage afficher des couleurs réalistes.

Le choix vous revient, mais nous aurons plutôt tendance à préférer le mode de base tant le "actif" force beaucoup sur les contrastes, ce qui peut rendre certaines photos peu naturelles.

L'écran du CMF Phone 1 est bon, mais un peu lent à réagir. © Julian Madiot / Linternaute

CMF clame que son Phone 1 dispose d'une luminosité maximum de 2000 nits. Un chiffre assez impressionnant, mais qui permet de disposer d'une bonne lisibilité lorsque le téléphone est utilisé en plein soleil par exemple. Malheureusement, la gestion automatique de la luminosité est si lente que nous l'avons rapidement désactivé au profite d'un réglage manuel.

Côté fluidité, l'écran du CMF Phone 1 dispose d'un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz de façon automatique. Bien qu'il soit dommage de ne pas pouvoir verrouiller ce taux à 120 Hz, il convient de saluer la présence d'une telle fluidité pour un téléphone à un budget si bas. Cela se ressent notamment sur des jeux vidéo dynamiques comme Call of Duty Mobile où les actions sont rapides et fluides. Vous l'aurez donc compris : l'écran du CMF Phone 1 est aussi coloré et détaillé qu'il n'est fluide.

Des performances qui surprennent !

Les téléphones d'entrée de gamme font généralement quelques concessions pour économiser sur leurs coûts de production. Pour beaucoup d'entre eux, cette coupure se situe au niveau du processeur ce qui empêche de trouver beaucoup de téléphones taillés pour le jeu vidéo.

Le CMF Phone 1 est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 encore très peu utilisé dans le milieu de la tech. Nous étions donc assez impatients de tester ce dernier au sein du CMF Phone 1 !

Et nous avons été plutôt impressionnés. Des jeux assez gourmands en ressources comme Genshin Impact ou le récent Wuthering Waves se lancent par défaut avec les graphismes réglés sur "moyen". Les deux titres tournent alors de façon très fluide avec 30 FPS. Nous avons voulu mettre le CMF Phone 1 au défi en poussant les graphismes le plus haut possible avec l'option 60 FPS activée. Malheureusement, et comme nous l'imaginions, il est quasiment impossible de maintenir la fluidité à 60 FPS. Que ce soit sur Genshin Impact ou Wuthering Waves, le CMF Phone 1 va osciller entre 30 et 45 FPS en moyenne.

Des jeux gourmands en ressources comme "Wuthering Waves" tournent correctement sur le CMF Phone 1. © Julian Madiot / Linternaute

Pour des opérations quotidiennes comme de la navigation sur le web ou réseaux sociaux, le CMF Phone 1 s'avère très fluide dans ses transitions et sa gestion de multiples applications. Nous n'avons dénoté aucun ralentissement ou problème particulier du téléphone pendant nos tests. Le CMF Phone 1 s'établit donc comme un téléphone fluide et performant mais pas spécialement pour du gaming.

NothingOS, l'interface des geeks par excellence

Le CMF Phone 1 tourne sous une version récente d'Android 14 avec la surcouche maison Nothing OS 2.6.0. Cette interface toute en pixels regorge de petits éléments graphiques et de bonnes idées en tout genre.

Tout d'abord, chaque application peut être redimensionnée pour occuper une ou quatre place sur l'écran d'accueil. Il est également possible de créer des dossiers personnalisés afin de regrouper plusieurs applications et leur affubler un petit Emoji. Notre exemplaire du CMF Phone 1 a notamment l'ensemble de nos réseaux sociaux dans un dossier affublé d'un Emoji de visage souriant tandis que nos applications de messagerie sont situées dans un dossier au logo de petites bulles de discussions. Si pour autant, l'interface très "geek" de NothingOS ne vous convient pas, il est toujours possible de rebasculer sur des affichages d'applications bien plus classiques.

De multiples options de widgets sont également disponibles dont certains conçus spécialement par Nothing. Il est notamment possible de suivre la batterie de ces écouteurs Nothing directement depuis l'écran d'accueil ou même de consulter l'objectif de notre podomètre à l'aide d'un petit bonhomme qui marche sur une ligne droite. Notez que plusieurs widgets peuvent également être directement ajoutés à l'écran verrouillé du CMF Phone 1 comme c'est le cas sur iPhone depuis iOS 16.

NothingOS est rempli de bonnes idées et d'une esthétique très geek. © Julian Madiot / Linternaute

Si l'utilisation du CMF Phone 1 est un petit plaisir au quotidien, cela vient également de sa partie logicielle. NothingOS regorge de bonnes petites idées que l'on souhaite voir un jour plus globalement sur Android.

Deux petites ombres restent cependant au tableau : le capteur d'empreintes du CMF Phone 1 s'est avoué particulièrement contraignant pendant nos tests. Si ce dernier est plutôt bien placé, nous avons eu beaucoup de difficultés pour déverrouiller notre appareil à plusieurs moments.

Enfin, Nothing a annoncé que son CMF Phone 1 ne disposera que de deux ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité. C'est très peu. A l'heure où la majorité de l'industrie tech fait de plus en plus d'efforts pour garantir des smartphones utilisables pendant plus de 5 ans, le CMF Phone 1 serait donc obsolète d'ici seulement 2027.

Des photos très correctes dans les bonnes conditions

Le CMF Phone 1 est équipé d'un unique capteur photo Sony de 50 Mpx avec une ouverture focale de f/1.8. Les clichés en 50 Mpx doivent cependant être activés manuellement au sein de l'application "appareil photo" puisque cette dernière shoote par défaut en 12 Mpx.

Les résultats obtenus avec le mode 50 Mpx sont plutôt bons lorsque la lumière ambiante est au rendez-vous. Les détails ne sont pas particulièrement nombreux et fournis, mais les clichés restent globalement de bonne qualité et totalement exploitables pour être partagés ou visualisés. On notera éventuellement un petit manque de couleurs au sein de certaines images ainsi qu'un manque de détails sur certains sujets en mouvement.

Malheureusement, impossible de zoomer avec le mode 50 Mpx. Il faut donc repasser en 12 Mpx pour bénéficier d'un zoom x2 qui, à défaut de faire des miracles, réalise tout de même le job en délivrant des clichés corrects et sans trop de perte de détails. Le zoom numérique jusqu'en x10 reste quant à lui... Existant à défaut d'être bon.

De nuit, l'unique capteur photo du CMF Phone 1 accuse davantage de difficultés. Le téléphone va grandement exagérer les couleurs et la luminosité au point de rendre la scène assez peu réaliste. Sur nos exemples, on se croirait presque au coucher du soleil avec un grand ciel bleu alors qu'il faisait nuit noire. La gestion des points lumineux reste cependant plutôt bonne et nous n'observons aucune anomalie à l'image comme cela peut parfois être le cas avec des téléphones "low cost". Les photos en intérieur ne sont guère meilleures et on a vraiment l'impression d'être en plein jour tout en perdant beaucoup de petits détails.

Une autonomie excellente, mais une recharge qui prend son temps

Nous avons pu utiliser le CMF Phone 1 pendant un peu plus d'une semaine en tant que smartphone principal afin de tester son autonomie. Ne gardons pas la surprise plus longtemps : cette dernière est excellente. Le CMF Phone 1 est équipé d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh qui permet de largement tenir une journée complète voir plus selon votre utilisation.

En manipulant le CMF Phone 1 pendant une journée entière, nous avons utilisé différentes applications comme le téléphone, WhatsApp, Facebook, Messenger, X (formellement Twitter), Instagram, Spotify et Wuthering Waves. Débranché à 9h, le CMF Phone 1 affichait toujours plus de 55% de batterie le soir vers 18h30. Un score qui nous a même permis de nous en servir le lendemain jusqu'à la fin de soirée.

Côté recharge, le CMF Phone 1 est compatible avec la charge rapide jusqu'à 33 W et dispose d'une charge inversée de 5 W (idéal pour recharger des écouteurs par exemple). Le téléphone ne dispose pas de charge sans-fil. Voici nos relevés de charge avec un bloc compatible (non fourni) :

10h50 : 1%

11h : 10%

11h10 : 22%

11h20 : 31%

11h30 : 44%

11h40 : 55%

11h50 : 66%

On observe une hausse d'environ 10% de batterie toutes les 10 minutes. Des scores pas très impressionnants donc. Comptez un peu plus d'une heure et demie pour recharger pleinement le CMF Phone 1.

Des communications claires y compris en 5G

Nous avons pu utiliser le CMF Phone 1 avec différents appareils connectés. Qu'il s'agisse d'écouteurs sans-fil (AirPods Pro, Nothing Ear, Nothing Stick) ou de montres connectées (CMF Watch Pro 2, Google Pixel Watch 2), nous n'avons relevé aucun réel souci de connexion qui soit à intenter au téléphone. Même l'ajout d'ampoules connectées via Google Home n'a relevé aucun problème particulier ou latence.

Grâce à l'ajout du processeur MediaTek Dimensity 7300, le CMF Phone 1 est compatible avec les bandes de communication 5G. Nous avons pu passer plusieurs appels qui se sont révélés limpides, autant pour nous que pour nos interlocuteurs. Qu'il s'agisse d'appels en 4G ou en 5G, nous n'avons observé aucun soucis concernant les communications.

Notre conclusion au test du CMF Phone 1

Il est toujours aussi étonnant que Nothing arrive à proposer des concepts originaux, même lorsque la marque s'adresse à des budgets plutôt serrés ! Le CMF Phone 1 repose sur une idée très bonne avec son système de coques interchangeables et à mélanger entre elles. Le revers de la médaille est un indice de protection peu élevé et qui contraint le CMF Phone 1 à rester éloigné d'éventuelles poussières et liquides. Dommage également que le changement de coque soit très compliqué à prendre en main.

Côté photos, le CMF Phone 1 s'en sort globalement bien de jour et/ou lorsque les conditions de luminosité ambiante sont réunies. De nuit, les résultats sont plus mitigés avec des lumières et couleurs bien trop exagérées. Un souci assez systématique pour ce segment de prix.

Enfin, si nous avons été très agréablement surpris par l'autonomie du CMF Phone 1, cette dernière est entachée par la vitesse de recharge du téléphone qui ne s'avère pas vraiment rapide.

Voilà ce qu'on retiendra donc du CMF Phone 1 : de très bonnes idées malheureusement entachées par des petits défauts qui viennent entacher notre enthousiasme. Le smartphone "low cost" de Nothing reste cependant un excellent rapport qualité-prix au vu de ses performances et sa prise en main au quotidien.