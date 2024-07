Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 6 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 a été annoncé lors de la Galaxy Unpacked du 10 juillet 2024. Vous pouvez dès maintenant le précommander chez Fnac et Darty.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 a été dévoilé ce mercredi 10 juillet 2024. Il figurait parmi les produits très attendus par les passionnés de téléphonie mobile, qui se sont réunis pour assister à l’événement. Ce dernier baptisé "Galaxy Unpacked" s'est déroulé à partir de 15 heures dans la capitale parisienne.

Cette année, le nouveau smartphone haut de gamme de la célèbre série “Fold” se distingue par son design plus fin et plus large que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 5. Des caractéristiques solides qui n’ont certainement pas échappées aux yeux des visiteurs venus nombreux.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (noir - 256 Go) 1999 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Bonne nouvelle pour les acheteurs souhaitant se procurer rapidement le nouveau smartphone pliable de Samsung ! Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est déjà disponible en précommande auprès de nombreuses boutiques en ligne partenaires. La période de précommande s'étend du 10 juillet au 19 juillet 2024 inclus.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 5G dispose de plusieurs modèles pour convenir à tous les budgets. Le premier modèle de base à 256 Go de stockage est disponible à 1999 euros chez Fnac et Darty. Pour ceux désire un peu plus d'espace, le deuxième modèle de 512 Go est proposé à 2119 euros. Enfin, il existe un dernier modèle d’une capacité maximale de 1 To. Ce modèle unique à la série “Fold” est vendu à 2359 euros.

A partir du 10 juillet et jusqu'au 31 août, vous pourrez bénéficier d'offres à durée limitée depuis la boutique en ligne Samsung et ses partenaires. Pour l'achat d'un Z Flip 6 ou d'un Z Fold 6 entre le 10 juillet et le 14 juillet, Samsung offre un bonus de reprise de 100 euros sous forme de remboursement. De plus, pour tout achat d'un Z Flip 6 ou Z Fold 6 entre le 10 juillet et le 23 juillet, une coque vous sera remboursée ultérieurement. Enfin, du 10 juillet au 31 août 2024, les adhérents Fnac ou DMX Darty pourront profiter d'une remise de 50 euros.