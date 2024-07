Prime Day smartphone : le Google Pixel 7a à moins de 400 euros chez Amazon

Le Prime Day fait son grand retour chez Amazon pour une nouvelle édition estivale ! C'est le moment idéal pour bénéficier des meilleures promotions sur les smartphones. A cette occasion, le Google Pixel 7a est à prix cassé.

La chasse aux bonnes affaires est ouverte chez Amazon ! Dès le matin du 16 juillet, l'entreprise américaine, dirigée par Andy Jassy depuis l'été 2021, a lancé les festivités. Du 16 au 17 juillet inclus, les consommateurs peuvent profiter de centaines de milliers d'offres exclusives sur de nombreuses marques et produits. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux différentes promotions et la manière d'en bénéficier via notre article dédié ci-dessous.

Les produit high-tech figurent généralement parmi les grands gagnants de ce type d'événements. Les marques n'hésitent pas à casser le prix sur certains smartphones devenus incontournables, ce qui ne manque pas de convaincre les consommateurs. Alors si vous souhaitez prendre vos plus beaux selfies et souvenirs sur la place tout en profitant d'un appareil plus performant et à prix compétitif, nous vous proposons notre sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur de nombreux smartphones.

Les meilleures offres du Prime Day sur les smartphones

Parmi les offres de smartphones que propose Amazon pour ce début du Prime Day, des marques bien connues du grand public sont mises à l'honneur. On retrouve entre autres le constructeur coréen Samsung ou encore l'entreprise chinoise Xiaomi. Mais c'est un tout autre "géant" qui propose l'une des plus belles promotions. Il s'agit de l'entreprise américaine Google et sa célèbre gamme des "Pixel".

Les meilleures offres du Prime Day Google

Lancé officiellement en mai 2023, le Google Pixel 7a bénéficie d'une très belle promotion pendant le Prime Day. Le smartphone milieu de gamme profite d'une fiche technique solide. Il faut dire que son bel écran OLED de 6.1 pouces, sa double caméra arrière et sa batterie de 4385 mAh ont tout pour séduire les consommateurs en quête d'un nouvel appareil. Le prix du Google Pixel 7a s'affiche désormais à 379 euros au lieu des 509 euros, soit une réduction de -28 %. Vendu avec son chargeur, le smartphone est disponible en trois choix de coloris différents : noir charbon, blanc neige ou bleu océan.

Google Pixel 7a 5G - noir charbon - 128 Go Neuf à partir de 399,00 € Amazon 509,00 € 399,00 € Voir

Les meilleures offres du Prime Day Samsung

Samsung de son côté n'est pas en reste et propose deux téléphones portables en promotion pour le début du Prime Day. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone abordable et sorti récemment, la boutique en ligne d'Amazon a trouvé ce qu'il vous faut.

Le Samsung Galaxy A55 5G est sans doute le téléphone portable le plus précis en ce qui concerne la photographie. Sorti en avril 2023, l'appareil embarque un écran AMOLED de 6,6 pouces, une résolution de 1080 x 2340 pixels et un stockage de 128 Go. Côté prises de vues, il est doté de trois capteurs photos dont un capteur principal de 50 Mpx et un capteur secondaire de 12 Mpx. Enfin, il dispose d'une caméra frontale de 32 Mpx et d'une batterie de 500 mAh. Pour le Prime Day, le Samsung Galaxy A55 5G bleu nuit est vendu au noble prix de 399 euros. Un chargeur rapide de 25W est compris à l'achat.

Samsung Galaxy A55 5G - Bleu nuit - 128 Go Neuf à partir de 411,00 € Amazon 499,00 € 411,00 € Voir

Le Samsung Galaxy A35 5G, sorti en mars 2023, aborde quant à lui le meilleur rapport qualité-prix des deux appareils en promotion. De plus, sa fiche technique est très similaire au Samsung Galaxy A55 5G. Un écran AMOLED de 6,6 pouces, une batterie de 500 mAh pour un même stockage de 128 Go.

La différence, elle réside au niveau des capteurs photos. Là où Samsung A55 5G embarque un capteur secondaire de 12 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx, le Samsung A 35 5G embarque un capteur secondaire de 8 Mpx et un capteur selfie de 13 Mpx. Une précision nettement à l'avantage du smartphone le plus haut de gamme. Un autre petit bémol cette fois-ci au niveau de la mémoire vive, puisque le stockage de l'appareil baisse à 6 Go. Si vous souhaitez vous procurer le Samsung A35 5G d'une capacité de 128 Go, sachez qu'il est disponible à son prix le plus bas et atteint 329 euros. Vous avez la possibilité de choisir entre trois coloris distincts : bleu, bleu nuit, lilas et vert lime.

Samsung Galaxy A35 5G - bleu nuit - 128 Go Neuf à partir de 349,00 € Amazon 399,00 € 349,00 € Voir

Les meilleures offres du Prime Day Honor

La jeune marque française Honor, créée en 2013, fait déjà partie des marques de renommées mondiales en seulement une décennie. Populaire auprès des jeunes à ses débuts, elle s’adresse aujourd’hui à tous les consommateurs. Lors du Prime Day, l'entreprise entend bien attirer de nouveaux clients en proposant des offres exceptionnelles sur ses modèles de smartphones les plus récents.

Sorti depuis un peu plus d’un mois, le 12 juin 2024, le Honor 200 est déjà en promotion pour le Prime Day. Le champion de la photographie, comme on le nomme ainsi, présente une fiche technique qui mérite d’être épluchée. Son écran AMOLED de 6,87 mm et un poids de 166g en font un appareil à la fois mince et léger. Ses trois caméras arrières dont un capteur principal de 108 Mpx et sa caméra frontale de 50 Mpx offrent des prises de vues précises et détaillées. Quant à son prix, déjà très abordable à son lancement, les consommateurs devront débourser 279,90 euros au lieu des 379,90 euros, soit une remise de 80€. Une enceinte Honor d’une valeur de 49,99 euros est offerte pour tout achat d’un Honor 200 Lite.

Honor 200 Lite 5 G - Bleu Cyan - 128 Go + Enceinte Bluetooth Honor Neuf à partir de 329,90 € Amazon 329,90 € Voir

Honor ne s’arrête pas là et propose un deuxième smartphone, cette fois-ci plus haut de gamme et tout aussi accessible. Il s’agit du Honor Magic6 Lite 5G lancé en janvier 2024, reconnu pour sa solidité unique. Il faut dire que l’appareil est doté d’une technologie Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, ce qui lui confère une résistance aux chocs. Côté autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5300 mAh, lui permettant de rester allumé pendant près de deux jours. Enfin, comme le Honor 200 Lite, il possède un capteur photographique principal de 108 Mpx. Si vous souhaitez vous procurer le Honor Magic6 Lite, ce dernier est à prix réduit pendant le Prime Day. Le téléphone portable passe de 399,90 euros à 279,90 euros. Il profite ainsi d’une belle remise de 120 euros chez Amazon. Une coque PC Case est fournie en plus pour tout achat d'un Honor Magic6 Lite.

Honor Magic6 Lite - Vert émeraude - 256 Go + Coque PC case Neuf à partir de 351,95 € Amazon 351,95 € Voir

Les meilleures offres du Prime Day Xiaomi

De son côté, la marque Xiaomi fait également partie du Prime Day et compte bien tirer son épingle du jeu. Le Xiaomi Note 13 Pro 5G sorti en septembre 2023 est un smartphone aux caractéristiques techniques bien pensées. Son écran AMOLED de 6,67 pouces est dans les standards du marché, mais c'est au niveau de la photo et de la résolution de l'écran qu'il creuse l'écart. Sa dalle est dotée d'une résolution de 2712 x 1220 pixels et son module photo principal atteint 200 Mpx. Difficile de faire mieux côté précision.

Concernant l'autonomie, le smartphone comprend une batterie de 5000 mAh. Petit bémol côté recharge puisque le téléphone portable n'est pas vendu avec un chargeur. Toutefois, il est compatible avec une charge pouvant aller jusqu'à 67W. Enfin, le Xiaomi Note 13 Pro 5G Black bénéficie d'une très belle promotion. Il passe ainsi d'un prix de vente initial de 449 euros à un prix final de 349 euros pour une mémoire vive de 12 Go et une capacité de stockage de 512 Go.

Xiaomi Note 13 Pro 5G - Black - 512 Go Neuf à partir de 431,36 € Amazon 431,36 € Voir

Ce n’est plus une surprise : le Prime Day est l’événement phare pour Amazon, générant son chiffre d’affaires le plus impressionnant. Souvent comparé au célèbre Black Friday, il attire des foules de consommateurs. Il est donc crucial de ne pas tarder à finaliser ses achats, car les offres sont limitées aux stocks disponibles.