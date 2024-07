Une grosse nouveauté à venir pour l'écran de l'iPhone SE 4

Apple aurait plusieurs plans d'amélioration pour son prochain iPhone SE 4. Le smartphone abordable de la firme disposerait notamment d'une nouveauté pour son écran.

Beaucoup de fans des produits Apple attendent avec impatience le prochain iPhone SE 4. Ce dernier, toujours non officiel, est au coeur de nombreuses rumeurs quant à ses nouveautés et sa date de sortie. Il se murmure toujours qu'Apple pourrait dévoiler ce nouveau smartphone abordable d'ici le début de l'année 2025, mais sans plus de précisions à l'heure actuelle.

Parmi les nouveautés pressentie, on retrouve notamment une grosse amélioration à venir pour l'écran de l'iPhone SE 4 par rapport à son prédécesseur sorti en 2022. En effet, Apple aurait prévu d'ajouter un nouvel écran doté de la technologie OLED pour son prochain téléphone abordable. Cela mettrait enfin un terme à l'écran LCD que l'iPhone SE se traine depuis plusieurs générations et rapprocherait le téléphone des générations principales d'iPhone.

L'écran de l'iPhone SE 4 disposerait cependant toujours d'un taux de rafraichissement de 60 Hz. Une donnée peu surprenante puisque c'est également le taux que l'on retrouve actuellement sur l'iPhone 15. Les dernières rumeurs mentionnent qu'Apple ne prévoit d'équiper ses téléphones principaux d'un taux de 90 ou 120 Hz que d'ici 2025 au plus tôt ! Il faudra donc certainement patienter pour un iPhone SE 5 voir SE 6 pour disposer d'un iPhone abordable équipé d'un écran avec taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz.