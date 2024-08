Ces smartphones Xiaomi et Samsung sont ceux qui émettent le plus d'ondes

Chaque année, des organismes spécialisés analysent les smartphones qui diffusent le plus d'ondes lors de leur utilisation. Cette année, des téléphones Xiaomi et Samsung récoltent la palme.

Un smartphone, c'est très utile. De nos jours, ces engins sont capables de réaliser tout un tas de choses en plus de passer des appels et envoyer des messages. Besoin d'une voiture ? C'est sur votre portable. Un repas à commander ? Votre smartphone peut faire cela. Vous avez besoin de vous repérer ou de vous rendre à une destination ? Il suffit de sortir votre téléphone.

Vous l'aurez compris, les smartphones récents regorgent d'applications et fonctionnalités. C'est pourquoi il est important de les étudier régulièrement et de s'assurer que ces derniers ne sont pas nocifs pour notre santé. Pour cela, des organismes se chargent chaque année d'analyser l'ensemble des nouveaux téléphones qui sortent pour s'assurer que les ondes qu'ils diffusent ne sont pas dangereuses pour notre santé.

Une récente étude du site Stocklytics.com a notamment mis en exergue plusieurs téléphones des constructeurs Samsung et Xiaomi. En effet, lorsque les experts du site ont récapitulé les ondes émises par les téléphones récemment sortis ou toujours disponibles à la vente, il leur est apparu que plusieurs modèles des marques chinoise et coréenne figuraient en haut du classement.

Parmi les téléphones nommés, on retrouve chez Xiaomi les séries Mi A1 et Mi Max 3, disponibles depuis plusieurs mois désormais. Le site met surtout en avant le Redmi Mi A1 de chez Xiaomi, dont le taux d'ondes diffusées lors de son utilisation s'avère le plus élevé parmi les modèles analysés. Du côté de Samsung, on est un peu meilleur élève, mais certains modèles restent tout de même cités dans l'étude de Stocklytics.com. On y trouve notamment le Samsung Galaxy A23 5G qui figure dans le classement des smartphones qui émettent le plus d'ondes lors de leur utilisation. Les derniers téléphones pliables Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 5 sont également cités après le A23 5G.

Mais de tels taux d'ondes diffusés sont-ils dangereux pour la santé ? Les études menées depuis des années ne le disent pas. Plusieurs organismes font en effet régulièrement des études pour vérifier, et si besoin, interdire les smartphones susceptibles d'émettre suffisamment d'ondes pour être nocifs. Rappelez-vous le cas de l'iPhone 12 temporairement retiré de la vente en 2023. Pour ce qui est des téléphones Xiaomi et Samsung cités, si leur taux reste élevé, il ne l'est pas suffisamment pour considérer les appareils comme dangereux pour la santé.