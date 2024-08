J'ai testé le nouveau Google Pixel 9 et ses nouveautés peuvent faire de l'ombre à Samsung et Apple

Google sort avec un peu d'avance ses nouveaux téléphones Pixel 9 et 9 Pro. Nous avons pu les essayer en avant-première et ces derniers s'avèrent définitivement premium.

Le virage opéré par Google ces deux dernières années en matière de smartphone n'a pas manqué de faire réagir de nombreux utilisateurs. En l'espace de quelques mois, la firme qui était reconnue pour concurrencer les smartphones premium en proposant des modèles accessibles et performant a vu ses téléphones monter leur prix de façon agressive. Les spécificités de ces appareils ont également suivi cette augmentation afin de se rapprocher de plus en plus des téléphones haut de comme comme les Samsung Galaxy S24 Ultra ou l'iPhone 15 Pro Max.

Un virage que l'on observe encore aujourd'hui avec la sortie des nouveaux Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 Pro XL dont les prix et ambitions sont à nouveau revus à la hausse. Nous avons pu les essayer en avant-première avant leur sortie officielle afin de vous livrer nos impressions sur ces nouveaux smartphones et si nous les recommandons à l'achat.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Un design peaufiné d'année en année

C'est certainement le changement le plus facile à observer lorsque l'on regarde les nouveaux Google Pixel 9. Ces derniers disposent d'un tout nouveau design. Adieu les tranches incurvés et bonjour aux tranches plates qui rappellent fortement d'autres smartphones de la concurrence comme les derniers iPhone, Samsung Galaxy S/A et Redmi Note 13. Cela permet une prise en main qui peut sembler moins agréable, mais bien plus ferme et qui réduit le potentiel que le téléphone nous glisse des mains. Ce changement reste cependant plutôt subjectif selon vos préférences et vos habitudes.

© Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Google Pixel 9 arbore également un nouveau bloc photo. Ce dernier ne va désormais plus d'un bord du téléphone à l'autre, mais forme une sorte de grande pilule dans laquelle sont logés les différents capteurs photo (deux pour le Pixel 9 et trois pour le Pixel 9 Pro, mais nous y reviendrons plus tard). Ce changement n'a cependant quasi aucun impact sur la prise en main et le téléphone de Google demeure pleinement utilisable sur une surface plane sans qu'il ne penche d'un côté ou d'un autre. Le poids de ce bloc est également très bien géré et on ne le ressent pas du tout lors de la manipulation du téléphone.

Le dos du Google Pixel 9 arbore désormais une plaque de verre du plus bel effet. Si cette dernière ne retient que très peu les traces de doigts, il faudra tout de même faire attention à la certaine fragilité du verre en cas de chute. C'est pourquoi nous aurions tendance à vous conseiller une coque si vous avez déjà eu quelques mésaventures par le passé. Le Pixel 9 Pro, quant à lui, dispose d'un dos mat très agréable au toucher et qui ne craint nullement les traces de doigts.

L'ensemble de ces petits ajouts confèrent au Google Pixel 9 une apparence toujours plus premium et qui n'a rien à envier aux téléphones haut de gamme de Samsung et surtout d'Apple dont le design se rapproche grandement au premier coup d'oeil. Qu'il plaise ou non, espérons que Google conserve son bloc photo original qui lui permet de se distinguer.

Un écran si beau à regarder !

Ce paragraphe va être une déclaration d'amour envers l'écran du Google Pixel 9 et du Pixel 9 Pro. Maintenant que le ton est donné, voyons les spécificités techniques de ces derniers.

Le Google Pixel 9 est doté d'une dalle de 6,3 pouces avec un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 et pouvant monter sa luminosité jusqu'à 2700 nits tandis que le Pixel 9 Pro, quant à lui, est capable de monter jusqu'à 3000 nits. Cette luminosité se ressent notamment lors d'une utilisation en plein soleil où la lisibilité reste bonne et permet de manipuler le Google Pixel 9 sans avoir besoin de trop plisser les yeux.

© Linternaute / Julian Madiot

Mais une telle luminosité n'est rien sans la maitrise. La gestion automatique de la luminosité du Google Pixel 9 (et du Pixel 9 Pro) s'est avérée très bonne pendant nos journées de test. Que nous passions dans un tunnel ou sortions en plein soleil, l'écran du téléphone ajustait très rapidement sa luminosité pour éviter de nous brûler les yeux ou, à l'inverse, nous permettre de disposer d'une bonne lisibilité de nos contenus.

Autre nouveauté de l'écran : le Google Pixel 9 est équipé d'un capteur d'empreintes ultrasonique sous la dalle du téléphone. Ce dernier permet de déverrouiller le Pixel 9 extrêmement rapidement et en frôlant juste le capteur du doigt. Une rapidité d'exécution qui nous a impressionné et un très bon point pour le nouveau smartphone de Google.

Qu'il s'agisse du Google Pixel 9 ou du Google Pixel 9 Pro, les deux nouveaux smartphones de la firme de Mountian View disposent d'un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz pour une grande fluidité au sein de vos jeux et applications. Leur grosse différence est que ce taux peut varier entre 60 et 120 Hz pour le Pixel 9 quand le Pixel 9 Pro peut varier entre 1 et 120 Hz pour économiser davantage de batterie.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

Le Google Pixel 9 n'est pas un monstre de puissance

Toutes ces belles éloges vont bientôt être entachées par un petit souci concernant le Google Pixel 9 : sa puissance. Les téléphones de Google n'ont jamais été reconnus comme étant des monstres capables de faire tourner des jeux en excellente qualité et de façon fluide. Le Pixel 9 ne fait pas exception à cette règle.

L'ensemble des nouveaux Google Pixel 9 est équipé de la nouvelle puce Google Tensor G4. Cette dernière est épaulée par 12 Go de mémoire vive sur le Pixel 9 et 16 Go sur le Pixel Pro.

Au quotidien : rien à redire. La navigation entre les menus et nos différentes applications est extrêmement fluide. Il est possible de passer entre plusieurs applications et d'enchainer ces dernières rapidement sans ressentir un seul ralentissement ou freeze complet du téléphone. Un bon point, mais nous n'espérions pas moins.

Les amateurs de jeux mobiles seront cependant un peu plus déçus par les performances des nouveaux téléphones Pixel et surtout du Google Pixel. Nous avons pu tester ce dernier avec des titres gourmands en ressources comme Honkai : Star Rail ou Wuthering Waves qui demandent de nombreux fichiers pour s'installer et une puissance suffisante pour être fluides. Rien que ces installations ont fait surchauffer notre exemplaire du Google Pixel 9 au point où nous n'arrivions plus à le tenir en main. Le Pixel 9 Pro s'en sort un peu mieux avec une chauffe globalement mieux maitrisée.

Le Pixel 9 fait tourner des jeux en bonne qualité, mais a vite tendance à chauffer. © Linternaute / Julian Madiot

Une fois en jeu, le manque de puissance du Google Pixel 9 est un peu moins désagréable. Les deux titres se lancent par défaut en qualité "haute" ou "moyenne" avec 30 FPS. Il est toujours possible de monter ces paramètres sans que le téléphone ne surchauffe trop, mais cela va rapidement impacter l'autonomie du téléphone. En définitive, si vous avez l'habitude de lancer des jeux exigeants, nous vous recommanderions davantage le Google Pixel 9 Pro et ses 16 Go de mémoire vive.

Toujours parmi les plus belles photos du marché

S'il y a bien un point sur lequel les téléphones de Google brillent, c'est la photo. La firme ne dispose pas forcément des meilleurs capteurs, mais son traitement logiciel est doué pour produire des clichés riches en contrastes et détails. Mais puisque des images valent mieux que mille mots, voici quelques clichés réalisés durant nos tests avec le Google Pixel 9 :

On observe des clichés assez typiques des Google Pixel. La colorimétrie est un poil trop poussée, mais cela crée un style assez facile à identifier et éviter d'afficher des photographies trop ternes. Le capteur principal et l'ultra grand angle parviennent à capturer suffisamment de lumières pour délivrer des clichés qui fourmillent de détails, même lorsque la lumière vient à manquer.

Le Google Pixel 9 Pro est également pourvu d'un capteur photo supplémentaire lui permettant de réaliser des zooms optiques jusqu'en x5 (au delà, il s'agira d'un zoom crée de façon numérique). Les résultats s'avèrent globalement bons même si l'on aura tendance à perdre en qualité au fur et à mesure que l'on zoome dans l'image.

Photographie prise avec le zoom x5 du Google Pixel 9 Pro. © Linternaute / Julian Madiot

Mais l'autre grande force du Google Pixel 9 vient dans ses multiples options d'éditions d'image, notamment basé sur l'intelligence artificielle. La "Gomme Magique" est toujours aussi bonne pour supprimer des éléments non désirés sur une image et les nombreux filtres et options permettent toujours d'affiner nos clichés. La "Retouche magique" permet, quant à elle, de transformer complètement une partie de notre cliché en ajoutant par exemple de nouveaux éléments comme ici avec des papillons ajoutés dans le ciel de notre photographie. Il est également possible de déplacer certains sujets sur la photo ou même d'étendre les bordures de cette dernière avec de l'IA générative. Les résultats sont généralement plutôt bons si les ajouts effectués sont réalisés avec minutie. Rassurez-vous cependant : le cliché de base reste toujours accessible via le téléphone.

Une photo retouchée par IA avec le Google Pixel 9. © Linternaute / Julian Madiot

L'autre grande nouveauté vient de la fonction "Ajoute-moi". Concrètement, cette dernière permet de réaliser une photo de votre groupe sans avoir à confier votre téléphone à un inconnu. Pour se faire, il suffit que l'un d'entre-vous prenne une photo du groupe que le Google Pixel 9 va garder en mémoire. Le photographe n'a plus qu'à poser au même endroit où la première photo a été réalisée et l'IA du téléphone va alors fusionner les deux clichés en un seul ! Les résultats restent cependant parfois assez brouillons, notamment lorsque l'on zoome sur les petits détails de la personne ajoutée (notamment les ombres). Il n'est pas rare d'observer quelques flous ici et là, mais nul doute que cela sera amélioré au fil des mises à jour.

Ici, notre cher collègue Sam (à gauche) a été rajouté à la photo. © Phonandroid

Le Google Pixel 9 Pro dispose également d'une option supplémentaire par rapport au Pixel 9 de base et aux précédents smartphones de la gamme. Baptisée "zoom amélioré", cette option permet de lisser les détails les plus éloignés sur votre photo pour en ressortir une image un peu plus exploitable. Rien de transcendant en réalité, mais cela permet tout de même d'affiner un peu certains détails qui en deviennent plus lisibles, notamment les textes capturés à longue distance.

Une autonomie correcte pour une recharge qui prend son temps

L'autonomie des Google Pixel est toujours un sujet épineux. S'il y a bien un point sur lequel les utilisateurs de téléphones Pixel grincent des dents, c'est bien l'autonomie de leur appareil. Le Google Pixel est pourvu d'une batterie de 4700 mAh (contre 4575 mAh pour le Pixel 8) ce qui permet au téléphone de durer un peu plus d'une journée, mais guère plus.

Débranché à 8h du matin, notre exemplaire de test a finit par s'éteindre le lendemain aux alentours de la même heure. Il est donc possible d'utiliser le Google Pixel 9 pendant une journée entière, mais on conseillera tout de même de le recharger durant la nuit afin d'en profiter le lendemain. Notre Google Pixel 9 Pro, quant à lui, aura tenu quelques minutes de plus.

Une fois notre Google Pixel 9 déchargé, il est temps de le remettre d'aplomb ! Le Pixel 9 est compatible avec une charge n'allant que jusqu'à 27 W (comme c'était le cas pour le Pixel 8) ce qui est assez peu il faut l'avouer. Comptez environ une heure et demie pour recharger le Pixel 9 à 100%.

Aucun bloc de charge n'est fourni avec le téléphone, mais vous disposerez tout de même d'un câble USB-C.

Des communications claires et des bruits de fond réduits

Les Google Pixel n'ont jamais eu de gros problèmes pour les communications si l'on oublie les bugs du Pixel 6 lors de sa sortie. Passer des appels avec notre exemplaire du Google Pixel 9 a été un vrai plaisir, notamment grâce à la fonctionnalité "clarté du son". Activée par défaut, cette dernière permet de réduire les bruits de fond lors de vos appels Wi-FI, 4G et 5G. Nos appels étaient alors parfaitement audibles pour nous ou nos interlocuteurs même lorsque nous étions entourés de bruits de fond particulièrement intensifs.

Nous avons également pu tester les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro avec d'autres objets connectés comme des ampoules Philips Hue, des montres connectées Google et CMF ainsi que des casques et écouteurs SONOS, Apple et Nothing. Nous n'avons jamais eu de problèmes d'appareillages ou et déconnexion.

Notre conclusion au test du Google Pixel 9

C'est toujours un plaisir de tester les smartphones de Google et les Pixel 9 ne fait pas exception. Le téléphone dispose cette année d'un design revu et très agréable à prendre en main, notamment avec ses nouveaux bords plats et sa caméra toujours reconnaissable d'un simple coup d'oeil.

Sans surprise, les photographies sont du Google Pixel 9 sont très bonnes. Le téléphone est capable de capter suffisamment de lumière au quotidien ou dans les endroits moins éclairés pour délivrer d'excellents clichés. Les multiples options de retouche via l'IA permettent également de produire des résultats étonnants et capables de facilement tromper son entourage ou rattraper une photo que l'on pensait ratée. On aura cependant tendance à préférer le Pixel 9 Pro pour son capteur supplémentaire capable de réaliser de meilleurs zooms, mais cela représente tout de même une différence de 200 euros sur la facture.

La plus grande frustration concernant le Google Pixel 9 ne vient même pas de Google... Mais de l'Europe. Plusieurs fonctions présentées lors de la conférence du Pixel 9 ne sont pas disponibles en Europe suite aux dernières normes et lois européenne comme l'application "Pixel Screenshots" ou "Pixel Studio". Il faudra attendre de voir si ces dernières arrivent plus tard dans l'année, mais cela fait un peu mal d'acheter un téléphone à prix coûtant et de ne pas disposer de toutes ses nouveautés.

On conseillera donc le Google Pixel 9 à celles et ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme capable de réaliser parmi les meilleures photographies et vidéos du marché. Il ne faudra cependant pas espérer disposer d'un monstre d'autonomie auquel cas nous vous conseillerions plutôt d'envisager un Samsung Galaxy S24 Ultra.