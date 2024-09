Google Pixel : les téléphones de Google vont bientôt pouvoir prendre votre température

Annoncée en marge des Google Pixel 8, la fonctionnalité "thermomètre" s'apprête à disposer d'une mise à jour majeure en Europe.

Retour en 2023. En fin d'année, Google dévoilait ses derniers smartphones, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ces derniers disposaient alors de plusieurs nouveautés majeures avec notamment de l'intelligence artificielle et un grand nombre d'années de mises à jour.

Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées avec les Google Pixel 8, on trouvait également un thermomètre intégré au téléphone et capable de prendre la température de vos objets. A l'époque, Google précisait bien que cette fonction n'était pas encore compatible avec la chaleur du corps humain. Un ajout effectué en début d'année 2024 aux Etats-Unis et qui devrait très prochainement arriver en Europe.

Plusieurs indices prouvent notamment que cet ajout serait prochainement proposé sur les téléphones Pixel de Google. On trouve notamment un nouvel article disponible dans plusieurs langues (dont le français) qui détaille la manipulation à effectuer pour prendre sa température.

Pour cela, il suffit de placer le téléphone proche de son front, de lancer une mesure et de déplacer le Google Pixel autour de votre front. Ce dernier doit terminer près de votre tempe avec un délai de quatre secondes.

© Google / Fitbit

Une fois la mesure effectuée, il est possible de la consulter ou même de l'enregistrer si vous souhaitez y accéder une nouvelle fois. La fonctionnalité de thermomètre sera disponible sur les Google Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.