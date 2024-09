L'iPhone 16 sera un iPhone de transition selon un expert, la vraie renaissance est pour l'année prochaine

L'iPhone 16 ne devrait pas, une fois encore, présenter d'innovations majeures. Les vrais changements sont prévus pour 2025 et on évoque même un modèle qui révolutionnera la gamme.

Les fans d'Apple attendent chaque année avec impatience la traditionnelle keynote de septembre, dévoilant les nouveaux iPhone. Mais cette année, l'excitation risque d'être modérée. L'iPhone 16, qui sera présenté ce lundi 9 septembre, n'apportera pas de changement majeur par rapport à son prédécesseur, selon les informations obtenues par Mark Gurman de Bloomberg. L'iPhone précédent n'avait d'ailleurs lui-même n'avait pas vraiment changé la donne l'an passé.

Certes, l'iPhone 16 va comme d'habitude afficher quelques nouveautés. On peut s'attendre à des écrans légèrement plus grands, de nouveaux coloris, un bouton dédié à l'appareil photo, des améliorations de l'intelligence artificielle et une puce A18 plus puissante. Mais globalement, le design et les fonctionnalités resteront très proches de ceux de l'iPhone 15. Apple semble avoir choisi la prudence pour son flagship 2024, préférant miser sur des évolutions incrémentales plutôt que sur des innovations de rupture.

Ce choix s'explique sans doute par la volonté de rassurer les investisseurs et de maintenir un bon niveau de ventes dans un contexte économique incertain. L'iPhone reste le produit phare d'Apple, générant à lui seul près de 50% du chiffre d'affaires de la firme. Avec un iPhone 16 dans la continuité, Apple s'assure de fidéliser sa base de clients et d'écouler ses stocks sans difficulté.

Une "quatrième génération" d'iPhone l'année prochaine ?

Les amateurs d'innovations devront patienter jusqu'en 2025 pour voir du changement. Selon Mark Gurman, Apple prépare en effet plusieurs nouveautés majeures pour l'année prochaine. Tout d'abord, un nouvel iPhone SE devrait être lancé dès janvier 2025. Ce modèle d'entrée de gamme, proposé à un tarif plus abordable, bénéficierait d'un nouveau design inspiré des iPhone 12/13 avec un écran bord à bord. Il pourrait séduire un public plus large et relancer les ventes sur le segment milieu de gamme.

Mais c'est surtout l'iPhone 17, attendu pour septembre 2025, qui devrait marquer une véritable rupture. Surnommé "iPhone Air" en interne, il arborerait un look totalement renouvelé avec des tranches plates, un dos en verre dépoli et un module photo réorganisé. Plus fin et plus léger, il inaugurerait ce qu'un expert cité par Bloomberg considère comme "la quatrième génération d'iPhone", s'ajoutant enfin aux iPhone, iPhone Pro et iPhone Pro Max, après l'iPhone Mini qui n'a jamais rencontré le succès escompté après son lancement en 2020.

Au-delà du design extra fin et très léché, l'équivalent du MacBook Air qui avait marqué les esprits à son lancement en 2008, l'iPhone 17 intègrerait des technologies de pointe, comme un capteur d'empreintes sous l'écran, un zoom périscopique, la charge inversée ou encore la connectivité par satellite. La puce A19, gravée en 3 nm, offrirait des gains substantiels en termes de performances et d'efficacité énergétique. Bref, une véritable renaissance pour la gamme, qui pourrait relancer l'intérêt et les ventes après plusieurs années sans grande surprise.

En attendant cette révolution, l'iPhone 16 jouera donc un rôle de transition. Il permettra à Apple de maintenir ses parts de marché et ses marges, sans bouleverser une recette qui fonctionne depuis bientôt 16 ans. Mais les regards sont déjà tournés vers 2025 et les promesses d'innovations de l'iPhone 17. Les fans d'Apple vont devoir s'armer de patience avant de découvrir la nouvelle génération tant attendue de leur smartphone fétiche.