iPhone 16 : ouvertures des précommandes, déjà des promos à venir

Le nouvel iPhone 16 ouvre ses précommandes ce vendredi à partir de 14h. Plusieurs offres de promotion devraient être proposées si Apple s'en tient à ses habitudes.

C'est aujourd'hui qu'Apple lance les précommandes de son tout nouveau smartphone : l'iPhone 16. Comme à l'accoutumée, c'est à partir de 14h qu'il faut se tenir prêt avec sa carte bleue et son ordinateur si vous souhaitez sécuriser le modèle de votre choix. Qu'il s'agisse de l'iPhone 16 classique, des modèles Plus, Pro ou Pro Max, il est probable que plusieurs offres de promotions soient mises en ligne dès l'ouverture des précommandes.

Nous listons ici l'ensemble des offres disponibles chez les vendeurs partenaires, grandes enseignes et opérateurs. Cet article sera mis à jour régulièrement avec les dernières promotions disponibles.

Quelles promotions sur l'iPhone 16 à la Fnac et Darty ?

Le groupe Fnac/Darty devrait proposer l'iPhone 16 dès l'ouverture des précommandes ce vendredi 13 septembre. L'enseigne n'a cependant pas pour tradition de proposer des promotions dès la mise en ligne des nouveaux iPhone. Vous devriez cependant y trouver un stock assez conséquent et sur lequel compter si le modèle que vous souhaitez absolument est en rupture de stocks sur d'autres sites.

La Fnac et Darty sont également assez réputés pour leur service client fiable et à même de vous aider dans vos achats et éventuels soucis de commandes. Bref, une valeur sûre pour celles et ceux qui ne veulent pas tenter le diable avec la précommande de l'iPhone 16.

Quelles promotions disponibles chez Boulanger pour l'iPhone 16 ?

Boulanger a déjà sa propre page dédiée à l'iPhone 16. Le site devrait ouvrir les précommandes du nouveau smartphone d'Apple dans la journée, et il n'est pas impossible que quelques offres soit proposées ! Historiquement, Boulanger a déjà proposé quelques offres bonus, notamment sur les reprises d'anciens appareils, pour gagner quelques euros sur les commandes de smartphones.

Qu'il s'agisse de l'iPhone 16 ou des autres modèles, ils sont déjà tous affichés sur le site web de Boulanger et seront disponibles dès l'ouverture des précommandes.

Des offres de précommande d'iPhone 16 à venir sur Rakuten

Rakuten est un site qu'il convient de manipuler avec précautions. L'enseigne propose souvent des promotions très agressives par rapport à ses concurrents principaux comme Amazon. Ces superbes promotions peuvent cependant concerner des modèles non européens et donc inaptes à la revente en magasins officiels. Cela étant, Rakuten affiche régulièrement les prix les plus bas du marché sur les smartphones.

L'iPhone 16 devrait être proposé sur Rakuten avec l'ouverture des précommandes ou dans les heures qui suivent. Nous ne manquerons pas de vous partager les meilleures offres du site.

Où trouver l'iPhone 16 au meilleur prix sur Amazon ?

Amazon est le géant de l'e-commerce et un grand habitué des produits Apple. L'iPhone 16 est déjà présent sur le site web de la firme même si les pages de chaque produit ne sont pas encore complètement en ligne. Il est également possible que de petites baisses de prix soient proposées sur les iPhone 16 peu après leur sortie alors restez à l'affût !

D'autres offres de promotions sur l'iPhone 16 devraient également faire leur apparition dans la journée et les prochains jours. Nous pensons notamment aux opérateurs mobiles comme SFR ou Bouygues Telecom qui ont déjà proposé des promotions de précommande sur les derniers iPhone. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les meilleures offres disponibles.