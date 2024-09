Telegram va désormais dévoiler vos informations si vous êtes sous enquête judiciaire

Telegram annonce de nouvelles mesures pour aider au traçage de potentiels criminels qui utiliseraient son application de messagerie.

Seulement quelques semaines après l'arrestation de son PDG en France, l'application Telegram annonce travailler sur une fonctionnalité afin de pister davantage les potentiels utilisateurs recherchés par la justice.

Le site officiel et l'application Telegram ont effectué une petite mise à jour au sein de leurs conditions générales avec la mention suivante : "Si Telegram reçoit une requête provenant d'autorités judiciaires qui confirme qu'un suspect dans une affaire criminelle brise les règles d'utilisation de Telegram, l'application pourra effectuer une analyse légale de la dite requête et délivrer l'adresse IP et numéro de téléphone du suspect aux autorités compétentes."

En d'autres termes, les différentes autorités judiciaires pourront désormais adresser à Telegram une demande pour obtenir des informations sur de potentiels criminels qui utiliseraient l'application. L'entreprise s'engage alors à communiquer l'adresse IP du suspect ainsi que son numéro de téléphone personnel afin d'aider les autorités compétentes.

Cette nouvelle règle ne devrait donc pas concerner une grande majorité d'utilisateurs. Le site 404Media a notamment relevé que ce changement n'impactait que les criminels suspectés d'actes terroristes. Les autres infractions ne sont donc pas concernées.

Cette annonce est un premier pas pour Telegram qui s'est engagé à lutter plus activement contre les réseaux criminels qui utilisent l'application. Une donnée qui a souvent été pointée du doigt tant la messagerie était devenu un repaire de choix pour toutes sortes d'opérations et discussions à la limite de la légalité et dotée d'une très faible modération.