Des démarcheurs téléphoniques peuvent imiter votre numéro de téléphone, mais il existe une solution pour les en empêcher

Une technique régulièrement utilisée par des démarcheurs permet d'imiter votre numéro de téléphone pour harceler de potentielles victimes.

Le démarchage téléphonique est une véritable gêne pour de nombreux possesseurs de smartphones. Pour peu que vous utilisiez un téléphone, il est hautement probable que vous ayez déjà reçu un appel d'une personne inconnue qui tente de vous parler d'une assurance, d'un contrat ou d'une vente juteuse. Bien évidemment, ces propositions sont souvent à la limite de l'arnaque et vont surtout venir ponctionner votre compte en banque pour des services dont vous n'aurez sûrement jamais besoin.

Mais saviez-vous que certains démarcheurs téléphoniques peuvent en plus se faire passer un particulier, et notamment un proche ? Cette technique a un nom : le spoofing téléphonique. Elle permet à une personne, un service ou une entreprise de masquer son propre numéro pour afficher celui d'une autre entité. Cela est particulièrement utile lorsque la personne a besoin d'appeler un autre numéro et qu'elle ne désire pas afficher le sien, pour ne pas être reconnu ou bloqué. Le pire est que parfois, c'est votre propre numéro qui est utilisé par ces interlocuteurs peu scrupuleux !

Le spoofing est surtout utilisé par deux types de personnes : les fraudeurs et les démarcheurs téléphoniques. Pour rappel, en France, le démarchage téléphonique est encadré, notamment depuis une loi lancée le 1e janvier 2023 et qui impose aux sociétés de démarchage d'utiliser des numéros bien spécifiques pour leurs activités. Ainsi, les utilisateurs peuvent identifier ces numéros et choisir de les ignorer lorsqu'ils reçoivent leurs sollicitations par appel ou par message.

Mais la technique du spoofing fait fi de cette règlementation en "empruntant" le numéro de téléphone d'une autre personne. C'est pourquoi certaines personnes se font envoyer des messages sur répondeur les sommant d'arrêter de les démarcher ou même des appels qui leur demande de ne plus les appeler... Comme si ces personnes avaient été à l'origine d'appels de démarchage !

Heureusement, le spoofing vit peut-être ses derniers jours. Depuis le 1er octobre 2024, les opérateurs téléphoniques sont sommés de bloquer les appels dont le numéro affiché sur un téléphone ne peut pas être authentifié. Autrement dit, si l'opérateur ne peut pas correctement relier le numéro affiché à l'appareil qui émet l'appel, il doit bloquer la communication.

Malheureusement, cette loi n'encadre actuellement que les appels passés depuis ou à destination de téléphones fixes. La Banque de France se défend estime en effet que la grande majorité des cas de spoofing recensés proviendrait de numéros de téléphones fixes. Pour les possesseurs de smartphone, il n'y aurait donc que peu de risques à craindre.