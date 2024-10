Samsung Galaxy Z Fold Special Edition : un teaser et une date officielle pour le téléphone pliable

Samsung a commencé à dévoiler quelques détails au sujet de son prochain smartphone. Il s'agirait d'une version revue et limitée du dernier téléphone pliable Samsung Galaxy Z Fold.

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs trainent autour d'un Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Cette version exclusive et limitée serait le prochain (et potentiellement le dernier) smartphone de la marque pour l'année 2024. Il s'agirait ni plus ni moins que d'un Galaxy Z Fold 6 avec quelques caractéristiques supplémentaires pour en faire un produit de luxe.

Samsung a justement choisi l'esthétique du luxe et de l'hôtellerie pour commencer à teaser l'arrivée de son Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. La firme a dévoilé un premier trailer énigmatique qui invite les internautes à se connecter au site officiel de Samsung ce lundi 21 octobre.

Cette vidéo postée sur le site officiel de Samsung en Corée laisse peu de doutes quant à l'annonce à venir. Il se murmure cependant que le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition serait uniquement réservé au marché chinois. Toutefois, une version globale n'est pas à exclure pour autant.

Peu d'informations sont disponibles au sujet du Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Quelques fuites d'images ont notamment dévoilé une caméra un peu plus épaisse ainsi qu'un boitier légèrement plus fin que sur le Z Fold 6 sorti plus tôt en 2024. Il se murmure que Samsung équipe ce nouveau smartphone avec un capteur principal de 200 Mpx pour remplacer l'objectif de 50 Mpx qui équipe le Z Fold 6.