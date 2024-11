Oppo Find X8 / 8 Pro : la date de lancement a été annoncée

Oppo vient d'annoncer la date de lancement de son prochain téléphone, non sans une importante ferveur de la part du public. L'Oppo Find X8 compte en effet conquérir le cœur de ses utilisateurs.

Les prochains téléphones haut de gamme d'Oppo font d'ores et déjà sensation. L'Oppo Find X8 et l'Oppo Find X8 Pro viennent tout juste de recevoir une date de lancement officielle, qui plus est internationale. Il est vrai qu'avant la parution de sa dernière série de téléphone, les Reno 12, Oppo avait choisi de tourner le dos au marché français et une partie de l'Europe.

Aujourd'hui, les temps ont changé et Oppo vient de choisir le 21 novembre 2024 pour lancer ses Find X8, plus exactement à 6h, heure de Paris.

Un modèle qui peut rivaliser avec les plus grandes marques

Grâce à sa fiche technique prometteuse, les prochains Find X8 et Find X8 Pro tutoient les performances des plus grands téléphones. Véritables concentrés de technologie, ces modèles high-tech présentent en effet des chiffres prometteurs.

Avec son processeur Mediatek de dernière génération, ses 12 Go à 16 Go de RAM, sa capacité de stockage interne pouvant atteindre 512 Go, ainsi que sa résistance à l'eau et à la poussière, le Find X8 et le Find X8 Pro suscitent la convoitise des amateurs de technologie.

D'après les dernières informations, le Find X8 bénéficierait d'un écran AMOLED haute fréquence, qui permet de faire tourner des images à haute résolution, sans grande consommation électrique. Avec une surface de 6,78 pouces (6,59 pour le modèle standard), le smartphone propose un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une résolution de 1440p. Les bords sont ultrafins et amélioreront grandement l'expérience immersive de ses utilisateurs.

Un appareil photo de grande qualité

Le Find X8 et le Find X8 Pro profitent tous deux d'un appareil photo très efficace, même si les deux modèles comportent une nouvelle fois une certaine différence. Alors que le standard propose un total de trois objectifs : un principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif, le Pro bénéficie quant à lui d'un second téléobjectif. Il comporte alors en tout 4 caméras.

Le point fort des caméras de Find X8 réside en leur qualité : chaque objectif est capable de capturer une image en 50 Mpx. Seule l'objectif avant, utile pour les selfies, semble en retard, avec un capteur de 35 Mpx.

Avec l'ajout de l'intelligence artificielle, le téléphone serait capable de traiter les images et d'améliorer les prises de vue en ajustant certains paramètres, dont la luminosité. Même chose pour la vidéo, avec la capacité de capturer les moments de vie en haute définition tout en optimisant la stabilisation d'image, indispensable pour les mouvements de la caméra.

Image de présentation officielle des nouveaux Oppo Find X8 © Oppo

La batterie, un atout majeur

Il s'agit sans aucun doute d'un des plus grands avantages de la nouvelle série d'Oppo : la batterie. Conçue pour durer longtemps, elle afficherait une durée de vie avoisinant une journée entière.

Avec une batterie s'élevant à 5630 mAh, les futurs utilisateurs de Find X8 pourront recharger leurs portables grâce à la capacité de charge ultra-rapide de 80W en filaire et 50W sans fil. L'intégration de la technologie SuperVOOG permettrait à l'appareil de se recharger à une vitesse record.

Le 21 novembre, date de lancement des nouveaux téléphones d'Oppo, risque lui aussi de très rapidement pointer le bout de son nez. Cette journée sera l'occasion pour les acheteurs les plus impatients de s'en procurer un et de faire leur propre avis sur ce produit haut de gamme très attendu à l'échelle internationale.